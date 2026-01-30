소비자원 제공

전반적인 결혼식 비용이 안정세를 보이고 있지만 서울 강남권의 비용은 계속 오르며 다른 지역과 격차가 최대 3배까지 벌어진 것으로 나타났다.결혼 비용 양극화가 뚜렷해지고 있다는 지적이다.30일 한국소비자원이 발표한 ‘2025년 12월 결혼서비스 가격 동향’에 따르면 전국 전국 14개 지역의 결혼서비스 전체 비용 평균은 2091만원으로 집계됐다.이는 지난해 10월 (2086만원)대비 0.2% 상승한 수준으로 최근 3개월간 큰 변동 없이 안정적인 흐름을 유지하고 있다고 소비자원은 설명했다.조사대상 비용은 결혼식장, 스튜디오 촬용, 드레스, 미이크업 등 예식에 통상 포함되는 패키지 상품을 합산한 금액이다. 전국 평균으로는 안정세를 보였지만 지역별 편차는 여전히 컸다.서울 강남 지역의 결혼식 비용은 평균 3599만원으로 10월보다 2.8% 상승했다. 이는 지난 4월 조사 이후 최고치다.특히 강남 지역의 1인당 평균 식대는 지난 10월 8만8000원에서 12월 9만원으로 2.3% 오르며 9만원대에 진입했다.소비자원은 상위 10% 고가 예식장의 식대가 18.3% 상승하며 전체 중간 가격을 끌어올린 것으로 분석했다.반면 경상도 지역의 결혼식 비용은 평균 1228만원으로 가장 낮아 강남권의 3분의 1 수준에 그쳤다.대전과 광주 지역은 일부 예식장의 할인 정책 영향으로 10월 대비 각각 4.4% 감소해 가장 큰 하락폭으로을 기록했다.소비자원 관계자는 “결혼서비스 비용은 지역과 업체별로 차이가 매우 크고 옵션에 따른 추가 비용 발생 가능성이 높다”며 “계약 전 ‘참가격’ 누리집의 예상 견적 조회 기능을 통해 세부 품목별 가격을 꼼꼼히 확인해야 한다”고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com