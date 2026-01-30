결혼 비용 양극화가 뚜렷해지고 있다는 지적이다.
30일 한국소비자원이 발표한 ‘2025년 12월 결혼서비스 가격 동향’에 따르면 전국 전국 14개 지역의 결혼서비스 전체 비용 평균은 2091만원으로 집계됐다.
이는 지난해 10월 (2086만원)대비 0.2% 상승한 수준으로 최근 3개월간 큰 변동 없이 안정적인 흐름을 유지하고 있다고 소비자원은 설명했다. 조사대상 비용은 결혼식장, 스튜디오 촬용, 드레스, 미이크업 등 예식에 통상 포함되는 패키지 상품을 합산한 금액이다. 전국 평균으로는 안정세를 보였지만 지역별 편차는 여전히 컸다.
서울 강남 지역의 결혼식 비용은 평균 3599만원으로 10월보다 2.8% 상승했다. 이는 지난 4월 조사 이후 최고치다.
특히 강남 지역의 1인당 평균 식대는 지난 10월 8만8000원에서 12월 9만원으로 2.3% 오르며 9만원대에 진입했다.
소비자원은 상위 10% 고가 예식장의 식대가 18.3% 상승하며 전체 중간 가격을 끌어올린 것으로 분석했다.
반면 경상도 지역의 결혼식 비용은 평균 1228만원으로 가장 낮아 강남권의 3분의 1 수준에 그쳤다.
대전과 광주 지역은 일부 예식장의 할인 정책 영향으로 10월 대비 각각 4.4% 감소해 가장 큰 하락폭으로을 기록했다.
소비자원 관계자는 “결혼서비스 비용은 지역과 업체별로 차이가 매우 크고 옵션에 따른 추가 비용 발생 가능성이 높다”며 “계약 전 ‘참가격’ 누리집의 예상 견적 조회 기능을 통해 세부 품목별 가격을 꼼꼼히 확인해야 한다”고 말했다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지