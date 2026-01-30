부산 아파트값 장기간 상승세…범방동 '부경경마공원역 디에트르 더 리버' 전세 관심

부산 아파트 매매가격이 14주 연속 상승세를 이어가고, 전세값 역시 상승폭을 키우면서 주거 비용 부담에 대한 고민이 커지고 있다. 매매·전세 가격 변동성이 동시에 나타나는 시장 환경 속에서, 합리적인 조건으로 장기간 거주할 수 있는 전세형 단지가 실수요자들의 주거 대안으로 거론되는 모습이다.한국부동산원이 발표한 전국 주간 아파트 가격 동향에 따르면 1월 넷째 주 기준 부산의 아파트 매매가격은 전주 대비 0.04% 상승하며 지난해 10월 넷째 주 이후 14주 연속 상승세를 기록했다. 같은 기간 부산 전셋값은 0.11% 상승해 전주(0.09%)보다 상승폭이 확대됐다. 매매와 전세 시장이 동시에 움직이면서 주거비용 부담에 대한 체감도는 높아지고 있다는 분석이다.이 같은 흐름 속에서 단기간 시세 변동에 노출되는 전·월세보다는 거주 기간이 보장되는 장기 전세에 대한 관심도 점차 늘고 있다. 특히 전세 재계약 시 가격 상승 부담이나 잦은 이사에 대한 부담도 줄일 수 있다는 점에서 젊은 층의 긍정적 반응을 얻고 있다.강서구 범방동에 공급 중인 '부경경마공원역 디에트르 더 리버'는 이러한 흐름 속에서 주목받는 단지다. 해당 단지는 전 세대를 전세형으로 구성해 월세 부담 없이 거주할 수 있으며, 최대 8년까지 장기 거주가 가능한 구조를 갖췄다. 임대 기간 동안 주택 수에 포함되지 않아 향후 청약 자격을 유지할 수 있다는 점도 실수요자들에게는 장점으로 꼽힌다. 이달부터는 유주택자 역시 해당 단지를 계약할 수 있다.부경경마공원역(예정) 인접 입지로 부전-마산전철 이용 시 사상구, 서면 등 부산 중심지를 최단시간 기준 10분대로 연결할 수 있어 교통 편의성도 갖췄다. 여기에 가락IC, 김해국제공항, 향후 가덕도 신공항으로 이어지는 교통망도 더해져 생활 반경이 한층 넓어질 것으로 전망된다.또한 부산신항 배후 산업단지와 북컨테이너터미널, 배후물류단지 등과 인접해 있어 해운·물류 종사자들의 직주근접 수요를 흡수할 수 있는 입지로 평가받는다. 단지는 국제물류도시 내 입지로, 산업단지 북측과 남측 모두 차량 10분대 접근이 가능해 서부산권의 신흥 직주근접 단지로 주목받고 있다.단지 반경 차량 10분대에는 스타필드시티 명지, 롯데프리미엄아울렛 김해점, 더현대 부산(2027년 예정) 등 대형 복합 쇼핑몰이 밀집해 있어 생활 인프라 접근성도 우수하다. 명지국제신도시와 에코델타시티 생활권을 공유할 수 있는 점도 장점으로 평가된다. 단지 앞에는 축구장 9개 규모의 수변공원 '녹산고향동산'이 위치해 있으며, 일부 세대에서는 서낙동강 조망이 가능하다.한편 대방건설이 시공한 '부경경마공원역 디에트르 더 리버'의 견본주택은 부산 강서구 명지동 일원에 마련돼 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com