정규장 전후 거래가 일상화되면서 국내 주식시장의 거래 구조가 빠르게 변화하고 있다는 분석이 나온다.
30 금융투자업계에 따르면 대체거래소 넥스트레이드가 운영하는 프리마켓과 애프터마켓의 1월 일평균 거래대금은 7조 8064억원으로 집계됐다. 이는 전월보다 세 배 이상 늘어난 규모로 역대 최고치다.
프리마켓 일 평균 거래대금은 한 달 새 192% 증가한 4조 2689억원, 애프터마켓은 229% 늘어난 3조 5375억 원을 기록했다.
거래대금 증가와 함께 전체 주식시장 거래에서 프리·애프터마켓이 차지하는 비중도 크게 확대됐다.
지난달 7.7%에 그쳤던 비중은 이달 들어 12.8%로 뛰었고 지난 20일에는 22.5%까지 올라 처음으로 20%선을 넘어섰다. 하루 거래대금의 5분의 1 이상이 정규장 밖에서 이뤄진 셈이다.
이 같은 변화는 강세장 흐름과 맞물려 있다. 코스닥 지수가 이른바 ‘천스닥’을 달성하고 코스피도 종가 기준 5000선을 돌파하는 등 시장이 과열 양상을 보이면서 투자자들의 ‘포모(FOMO 놓칠 수 없다는 불안)’ 심리가 확산됐다는 분석이다.
여기에 미국 증시 변동성과 글로벌 이슈에 신속히 대응하려는 수요가 프리·애프터마켓 거래 증가를 부추긴 것으로 풀이된다.
실제로 이달 들어 유가증권시장과 코스닥의 일 평균 거래대금은 각각 30조원, 20조원대를 넘나들며 급증했고 주식 거래 활동 계좌 수는 1억 개에 육박한 것으로 나타났다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
