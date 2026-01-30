조현민 한진그룹 사장이 23일 오후 서울 한남동 그랜드하얏트호텔에서 열린 '한진그룹 80주년 기념행사'에서 미래전략 및 NEW CI 브리핑을 하고 있다.2025.10.23 사진=한경 최혁 기자

한진 제공

한진이 환경·사회·지배구조(이하 ESG) 경영을 다각도로 추진하며 물류업계의 지속가능한 성장 모델을 구축하고있다.물류 효율화는 물론 소상공인 지원과 사회공헌, 친환경 인프라 확대까지 전방위적인 ESG활동을 강화하는 모습이다.30일 한진에 따르면 회사는 중소 셀러의 배송 경쟁력 강화를 위해 ‘원클릭-오늘배송’ 및 풀필먼트 서비스를 지속적으로 고도화하고 있다.특히 ‘인천 소상공인 반값 택배’ 사업 등을 통해 지역 소상공인의 물류비 부담을 크게 낮췄으며 소상공인시장진흥공단과의 상생협력 업무협약을 바탕으로 배달 및 택배비 지원 사업도 이어가고 있다.사회적 가치 창출을 위한 활동도 확대되고 있다. 한진은 보건복지부와 아동권리보장원과 함께 위기 임산부 지원 사업을 진행하고 있으며 창립 80주년을 맞아 미국 참전용사 후원과 베트남 지역 초등학교 지원 등 글로벌 나눔 활동도 전개했다.아울러 국내 물류 기업 최초로 ‘버킹엄궁 선언’에 동참하며 불법 야생동물 거래 근절에도 나섰다.국가적 위기관리 및 주요 행사에서도 공공 물류 파트너로서의 역할도 수행하고 있다.한진은 국가 재난관리 물류기업으로 지정돼 위급 상황 시 국민 안전을 위한 물류망을 가동 하고 있으며 ‘2025 APEC 정상회의’에서는 수하물 당일택배 서비스를 안정적으로 운영해 행사 지원에 기여했다.친환경 경영 부문에서는 기존 주유소 부지를 전기차 충전소로 전환해 전국 14개 거점에서 충전 인프라를 운영하고 있으며 친환경 차량 도입을 적극 확대해 탄소 배출량을 감축하고 있다.재생에너지 활용도 강화하고 있다. 2023년부터 원주와 진주 터미널에 태양광 발전설비를 구축해 연간 약 130MWh의 전력을 생산하고 있으며 2024년에는 남부산 택배터미널에 자가소비형 태양광 발전기를 추가 설치해 연간 약 52MWh의 전기를 재생에너지로 대체하고 있다.한진 관계자는 “한진은 단순한 물류 서비스를 넘어 전 사업 영역에서 ESG 가치를 내재화해 고객과 사회로부터 신뢰받는 지속가능한 기업으로 거듭날 것”이라고 말했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com