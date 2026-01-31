쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태에 대해 '셀프 조사'로 증거를 인멸한 혐의를 받는 해롤드 로저스 쿠팡 한국 임시 대표가 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 30일 서울경찰청으로 출석하며 입장을 밝히고 있다.(사진= 문경덕 기자)

대규모 개인정보 유출 사태 이후 '셀프 조사'로 증거를 인멸한 혐의 등을 받는 해롤드 로저스 쿠팡 한국법인 임시 대표가 30일 경찰에 출석해 12시간여의 고강도 조사를 받았다.이날 오후 2시 출석해 이튿날 오전 2시 22분께 종로구 서울경찰청사를 나온 로저스 대표는 취재진으로부터 '혐의를 인정 했느냐', '곧바로 출국할 것이냐'는 등의 질문을 받았지만 답하지 않고 자리를 떠났다.경찰은 로저스 대표를 상대로 쿠팡이 경찰 몰래 개인정보 유출 피의자를 중국에서 접촉하고 노트북을 회수해 포렌식한 경위 등을 캐물었다.로저스 대표는 지난달 25일 개인정보 유출에 대한 자체 조사 결과를 발표하며 정부 조사와 경찰 수사를 방해한 혐의(공무집행방해 등)를 받는다.쿠팡은 자체 조사 결과 유출된 개인 정보가 3천건으로 확인됐다고 밝혔지만, 경찰은 빠져나간 정보가 3천만건에 달한다며 쿠팡이 일부 증거를 인멸했거나 규모를 축소하려 한 의혹이 있다고 보고 있다.앞서 로저스 대표는 경찰의 두 차례 출석 요구에 불응하다 체포영장 신청 가능성이 거론되자 지난 14일 세 번째 출석 요구에 응하겠다는 입장을 밝히고 일주일 뒤 입국했다.그는 이날 경찰에 출석하며 "쿠팡은 계속 그래왔듯 한국 정부의 조사에 완벽하게 협조하겠다"며 "오늘 경찰 조사에도 적극 협조하겠다"고 밝혔다. 심야조사에도 응해 오후 10시께까지 경찰 질문에 답했다.로저스 대표가 이날 '협조'(cooperate)를 거듭 강조하며 몸을 낮춘 건 경찰의 강제수사를 일단 피하기 위한 것으로 풀이된다. 동시에 핵심 쟁점에 대해서는 침묵해 법적 책임을 회피하고 있다는 분석이다.로저스 대표는 2020년 숨진 쿠팡 노동자 고(故) 장덕준씨의 산재 책임을 축소·회피하는 보고를 지시했다는 혐의도 받고 있다. 지난달 국회 청문회에서 자체 조사를 국가정보원이 지시했다고 주장했다가 국정원이 부인하며 위증 혐의도 추가됐다.강홍민 기자 khm@hankyung.com