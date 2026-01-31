한 누리꾼이 현재의 두쫀쿠 열풍을 AI 이미지로 표현했다. 사진=온라인 커뮤니티, X

“두쫀쿠 할까요?”“두쫀쿠는 무조건 해야 함.”130만 자영업자들이 모인 커뮤니티에서 요즘 가장 흔히 볼 수 있는 문답이다. 단순히 유행하는 디저트 하나를 추가하느냐 마느냐의 논의가 아니다. 누군가에게는 폐업 위기를 앞둔 매장의 운명을 바꿀 ‘마지막 동아줄’이자 꽁꽁 얼어붙은 매출 곡선을 수직으로 세워줄 ‘치트키’에 가깝다. 대한민국을 강타한 ‘두바이 쫀득 쿠키’(이하 두쫀쿠) 얘기다.현장의 열기는 상상을 초월한다. 늘 한산하던 동네 카페에 갑자기 ‘오픈런’ 행렬이 길게 늘어서고 평소 줄 한번 선 적 없던 매장에 인당 구매 개수 제한 안내문이 붙는다. 폐업을 고민하던 카페가 두쫀쿠 하나로 하루 매출 500만원을 찍었다는 무용담은 전설이 아니다. 새벽 1시까지 불을 밝히고 두쫀쿠 ‘심야 공장’으로 변신한 가게들도 속출하고 있다.흥미로운 점은 두쫀쿠가 디저트 전문점의 경계를 허물고 있다는 것이다. 제과제빵의 고도화된 기술 없이도 레시피 습득이 용이하다 보니 이제는 디저트 가게뿐만 아니라 냉면, 마라탕, 일식, 감자탕, 반찬 가게에 이르기까지 외식업계 전반이 ‘두쫀쿠’에 사활을 걸고 있다. 배달 앱에서 두쫀쿠를 검색하면 뜬금없는 업종의 가게들이 줄지어 등장하는 진풍경이 펼쳐진다. 말 그대로 전 업종의 ‘두쫀쿠화(化)’다.현재 자영업 시장에서 두쫀쿠는 손님을 강력하게 끌어모으는 ‘앵커 프로덕트(Anchor Product, 미끼 상품)’이자 구세주로 통한다.일단 두쫀쿠가 있다는 소문만 나면 손님들이 몰려오기에 이를 활용한 영리한(혹은 절박한) 마케팅도 등장했다. 단품 판매 대신 음료를 반드시 함께 주문해야 구매 자격을 부여하거나 특정 요일에만 한정 판매하며 매장 방문 빈도를 높이는 식이다. 침체된 내수 경기 속에서 자영업자들은 지금 생존을 위해 ‘두쫀쿠 코인’에 올라타고 있다.정채희 기자 poof34@hankyung.com