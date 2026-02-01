사진=뉴스1 제공

설 명절을 앞두고 쌀 가격이 3개월 만에 최고치를 기록하며 큰 오름세를 보이고 있다.1일 한국농수산식품유통공사에 따르면 쌀 20㎏ 한 포대 평균 소매가격은 지난달 29일과 30일 이틀 연속 6만 5000원을 넘겼다.지난달 30일 기준으로는 6만 5302원을 기록해 작년(5만 3180원)보다 22.8% 올랐다.쌀 가격은 최근까지 6만 2000원대에 머무르다 더 치솟았다.햅쌀이 본격 출하된 지난해 10월 중하순 이후 가장 높은 수준으로 쌀 20㎏이 6만 5000원을 넘은 것은 지난해 11월 5일 이후 3개월 만에 처음이다.이는 산지 쌀값이 1년 전과 비교하면 22% 상승하는 등 계속 오르고 있기 때문으로 분석된다.농림축산식품부(이하 농식품부)는 쌀 예상 초과량 중 10만t(톤)을 시장 격리한다고 발표했다가 쌀값이 몇 달째 고공 행진하자 지난달 23일 양곡 수급안정위원회를 열고 계획을 보류했다. 하지만 이같은 조치에도 불구하고 쌀값이 안정될 조짐은 아직 보이지 않는다.설 명절이 얼마 남지 않은 상황에서 작년보다 두 자릿수 이상 뛴 쌀값에 부담을 느끼는 소비자들도 있다. 설 전에는 떡국이나 떡, 식혜 등에 들어가는 쌀 수요가 많아지기 때문이다.농식품부는 쌀값 안정을 위해 할인 지원을 이어갈 계획이다. 설을 앞두고 20㎏당 최대 4000원을 지원하기로 했다.특히 쌀 시장이 조기에 안정되지 않으면 공매나 대여 방식으로 쌀을 추가로 공급하는 방안도 검토할 계획이다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com