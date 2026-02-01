정재헌 CEO, 현장 구성원들에게 ‘하나되는 드림팀으로 고객 신뢰 회복’ 당부 사진=SKT제공

SK텔레콤은 정재헌 사장이 지난달 29일과 30일 이틀 동안 최근 현장경영(이하 MBWA)에 나서며 지역본부 구성원들과 소통했다고 1일 밝혔다.정 사장은 광주, 대전, 대구, 부산 등 4개 지역본부를 방문해 임원·팀장 차담회, 구성원 간담회, 안전·환경(SHE) 점검 등 일정을 소화하며 현장의 목소리를 듣고 구성원들의 노고에 감사를 전했다.정 사장은 이번 MBWA를 통해 “SKT의 중심은 구성원 여러분이라는 자부심을 갖고 품질, 보안, 안전 등 기본과 원칙에 충실해 고객 신뢰를 회복하는데 앞장서 달라”며 “최전선에서 묵묵히 역할을 다하는 현장 구성원의 헌신이 SK텔레콤이 다시 도약하는 힘”이라고 격려했다.정 사장은 대전 지역 방문 일정 중에는 유통망인 PS&M 둔산본점을 직접 방문해 대리점 직원들과 인사를 나누고 실제 고객 응대 현장을 살폈다.이번 MBWA에서는 각 지역본부 별로 구성원과 대화 시간도 마련돼 CEO와 구성원들이 자유롭게 현안과 개선 과제에 대해 의견을 나눴다.통신 설비와 데이터센터, 전송장비실 등 주요 시설에 대한 안전·환경 점검도 병행했다.SK텔레콤 관계자는 “이번 지역본부 MBWA는 하나된 드림팀으로 고객 신뢰 회복과 지속 성장을 이어가고자 하는 정 사장의 강한 의지를 보여준 자리였다”고 설명했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com