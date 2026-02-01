28일 오후 서울 중구 우리은행 딜링룸 전광판에 코스피지수 증시 종가 시황이 나타나고 있다. 이날 코스피 지수는 전거래일 대비 85.96(1.69%) 포인트 상승한 5170.81로 장을 마감했다. 서울외환시장에서 달러·원 환율은 전일 오후 3시 30분 주간종가 대비 23.20 내린 1423.00원을 기록했다.2026.01.28 사진=한경 최혁 기자

지난달 코스닥지수가 약 4년 만에 1000선을 돌파한 가운데 기관투자가들의 코스닥 순매수 규모가 사상 처음으로 월간 10조원을 넘어선 것으로 나타났다.개인 투자자의 코스닥 상장지수펀드(ETF)매수가 급증하면서 이를 대행한 기관의 매수 규모가 크게 늘어난 영향으로 분석된다.1일 한국거래소에 따르면 지난달 기관은 코스닥 시장에서 10조 1000억 원어치 순매수했다. 이는 월간 기준 역대 최대 규모다.종전 최대 기록은 지난 2021년 12월의 1조 4537억원으로 지난달 순매수액은 당시 보다 7배이상 많다.날짜별로 보면 기관은 지난달 23일부터 30일까지 6거래일 연속 코스닥을 순매수했다.특히 지난달 26일에는 하루 동안 2조 6000억원어치 사들이며 기록적인 매수세를 보였다.같은 날 코스닥지수는 1000선을 넘어섰다. 기관의 대구모 매수는 개인 투자자의 코스닥 ETF투자 확대에 따른 결과로 풀이된다.개인이 ETF를 매수하면 유동성공급자(LP)역할을 하는 증권사들이 기초 지수 구성 종목을 시장에서 매입하게 되는데 이 과정에서 기관의 순매수 규모가 크게 집계된 것이다.세부적으로 금융투자가 10조 9150억원으로 가장 많은 순매수를 기록했고 연기금 등도 1430억 원어치를 사들였다.실제로 코스닥지수가 1000선을 돌파한 지난달 26일 개인은 삼성운용자산의 ‘KODEX 코스닥150 ETF’를 5952억원 순매수하며 하루 기준 사상 최대치를 기록했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com