경총 제공

우리나라 대기업 대졸 초임이 일본과 대만보다 약 40%가량 높다는 분석 결과가 나왔다. 기업 규모가 커질수록 임금 격차는 더욱 확대되는 것으로 나타났다.1일 한국경영자총협회(경총)가 발표한 ‘한·일·대만 대졸 초임 국제비교와 시사점’ 보고서에서 우리 대기업 대졸 초임이 일본보다 41.3%, 대만보다 37.0% 높은 수준이라고 밝혔다.이번 조사는 각국의 통계 기준 차이를 감안해 한국 통계를 일본·대만 기준에 맞춰 재분석한 결과다.한국과 일본을 비교하면 모든 기업 규모에서 한국의 대졸 초임이 일본보다 높았다. 대졸 초임 평균은 한국이 4만6111달러로 일본 (3만7047달러)보다 24.5% 높았다.특히 대기업의 경우 우리나라(500인 이상) 5만5161달러, 일본(1000인 이상) 3만9039달러로 격차가 41.3%에 달했다.소기업(10~99인) 대졸 초임을 100으로 봤을 때 일본 대기업은 114.3에 그친 반면 우리 대기업은 133.4로 나타나 기업 규모가 임금 격차가 한국에서 더 크게 벌어졌다.업종별로는 금융·보험업(일본 대비 144.7%), 전문·과학·기술업(134.0%), 제조업(132.5%) 등에서 격차가 컸다. 반면 숙박·음식점업(96.9%)은 일본보다 소폭 낮았다.한국과 대만 비교에서도 모든 규모에서 한국이 대만보다 높은 대졸 초임을 기록했다.평균 초임은 우리나라 4만 2160달러, 대만 2만9877달러로 41.1% 차이를 보였다. 다만 기업 규모에 따른 임금 격차는 대만이 우리보다 다소 큰 것으로 분석됐다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com