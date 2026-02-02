사진=연합뉴스

혼자 사는 사람이 가족과 함께 사는 사람보다 65세 이전에 사망할 위험이 더 높다는 연구 결과가 나왔다.질병관리청 국립보건연구원은 한국과 영국의 건강데이터를 분석한 결과 1인 가구의 전체 사망 위험과 조기 사망 위험이 다인 가구보다 유의미하게 높다고 밝혔다.이번 연구는 국립보건연구원 지원을 받아 윤재승·이준엽·이승환·한경도 공동연구팀이 수행했으며 국제 학술지 메이요 클리닉 회보(Mayo Clinic Proceedings)에 게재됐다.연구팀은 2006년부터 2021년까지 한국 국민건강보험공단 자료 약 244만 명과 영국 바이오뱅크(UK Biobank) 약 50만 명의 코호트 자료를 활용해 동·서양 1인 가구의 건강 위험을 비교 분석했다.분석 결과 다인 가구에 비해 1인 가구의 전체 사망 위험은 한국에서 25%, 영국에서 23% 증가했다.특히 65세 이전에 사망하는 조기 사망위험은 한국 35%, 영국 43%로 더 크게 높아졌으며 5년 이상 독거생활을 지속할수록 사망위험이 증가하는 경향도 확인했다.사망위험 증가에는 저소득 같은 경제적 요인, 외로움과 우울 등 심리적 요인, 흡연과 비만 같은 생활 습관이 복합적으로 작용한 것으로 분석됐다. 이 중 소득 수준이 약 42.3%로 가장 큰 영향을 미쳤다.다만 비흡연, 절주, 규칙적 운동 등 다양한 건강한 생활 습관을 실천할 경우 1인 가구의 전체 사망위험은 57%, 조기 사망위험은 44%까지 낮아지는 것으로 나타났다.연구팀은 건강한 생활 습관의 보호 효과가 1인 가구에서 더 뚜렷했다며 생활 습관 관리가 독거로 인한 건강 취약성을 상당 부분 상쇄할 수 있다고 설명했다.국립보건연구원은 이번 연구가 1인 가구 증가하는 사회 변화 속에서 건강 격차 해소를 위한 정책적 대응의 근거가 될 것으로 기대했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com