2일 한국농수산식품유통공사 가격정보에 따르면 지난 1월 하순 기준 마른김(중품) 평균 소매가격은 10장당 1515원으로 집계됐다.
순별 평균 소매가격이 1500원을 넘은 것은 이번이 처음이다. 이는 2년 전과 비교해 약 50% 가까이 오른 수준이다.
마른김 가격은 2024년 초까지만 해도 장당 100원 안팎이었으나 올해 들어 장단 150원을 넘어섰다.
‘국민 반찬’으로 불리는 김 가격은 완만한 상승세를 보이다가 지난 2023년 이후 오름폭이 크게 확대됐다.
연간 평균 소매가격은 2023년에 전년보다 10% 오르며 장당 100원을 넘어섰고 2024년에는 25% 급등했다. 지난해에도 8% 상승하며 고공행진을 이어갔다.
김 가격 급등의 주요 원인으로는 수출 물량 증가가 꼽힌다. 지난해 김 수출량은 전년 대비 13.7% 늘어난 1억699만 속(100장)에 달했다.
수출 대상국은 일본(18.6%), 중국(17.5%), 태국(13.6%), 미국(13.3%) 순으로 많았으며 러시아 대만도 주요 시장으로 나타났다.
해양수산부는 생산량이 늘었음에도 수출과 국내 소비 증가 폭이 더 컸다고 설명했다.
김 가격 상승은 수산물 물가 전반을 끌어 올리고 있다. 지난해 12월 김 소비자물가지수는 전년 동기 대비 14.9% 상승해 조기와 고등어보다 높은 상승률을 기록했다.
이에 따라 지난해 수산물 물가 상승률은 5.9%로 전체 소비자물가 상승률의 세 배에 육박했다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지