사진 <파마이노베이션 정종윤 대표>

파마이노베이션은 구강관련 제품 생산 현장에서 요구되는 품질 일관성 확보와 제조 효율 고도화를 위해 'AI 기반 품질분석 연동 자동 제조 시스템' 관련 특허를 출원했다고 밝혔다,파마이노베이션은 이번 기술을 "현장에 바로 도움이 되는 방향"으로 설계했으며, 자사 위탁생산을 담당하고 있는 제조소에 단계적으로 적용할 계획이다. 이를 통해 제조 현장의 품질 관리 체계를 강화하고, 우수한 품질의 제품을 안정적으로 양산하는 데 실질적인 도움이 될 것으로 기대하고 있다.또한 파마이노베이션은 현재 평택에 '구강관련 특수제형 제조소' 공장을 설립 중이며, 해당 공장에도 이번 시스템을 순차적으로 도입해 나갈 방침이라고 밝혔다. 회사 측은 "특수제형은 공정 관리 난이도와 품질 변수 관리가 특히 중요한 영역인 만큼, 설비·공정·품질 관리 체계를 함께 고도화하는 것이 핵심"이라고 설명했다. 해당 제조소는 3월 가동을 목표로 준비 중이다.파마이노베이션은 최근 태국 및 미국 시장 진출을 본격화하고 있으며, 태국 현지 기업과의 협력을 바탕으로 태국 내 파마이노베이션 지사 설립도 준비하고 있다고 전했다. 아울러 국내에서도 구강관련 특수제형 제품에 대한 생산 주문을 확보한 상태로, 증가하는 수요에 선제적으로 대응하고 생산 역량을 확대하기 위해 본 시스템을 도입했다.회사 측은 "협력사에서는 파마이노베이션 고객사의 대량 제품 생산이 진행 중이며, 5월 선주문 생산 일정까지 가동 계획이 이미 꽉 찬 상황"이라며 "늘어나는 생산량과 다양한 제형 요구에 대비해, 이번에 출원한 시스템도 부분 접목부터 빠르게 적용해 생산 효율과 품질 안정성을 함께 끌어올릴 것"이라고 말했다.파마이노베이션은 한국콜마 출신(현 제뉴원사이언스) 연구원인 정종윤 박사가 지난해 11월 설립한 구강제약 전문기업으로, OTM(One-Total Manufacturing) 시스템을 도입해 원료개발-기획-R&D-마케팅-제조를 원스톱으로 연결하는 통합 역량을 강화하고 있다.정종윤 대표는 "파마이노베이션은 구강제약 전문 회사로서, 치약 제품과 다양한 특수 구강케어 제품을 넘어 현재 개발 중인 구강관련 치료제 신제형 기술도 조만간 공개할 계획"이라며 "구강 전문기업으로서 K-구강제약을 넘어 글로벌 구강제약 전문기업으로 확장해 나가겠다"고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com