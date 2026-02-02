믹순(mixsoon) 2026 뷰티 생존 전략 세미나 통한 글로벌팬덤 전략

서울 강남에서 열린 2026 뷰티 생존 전략 세미나는 AI 기반 VOC 및 소셜 데이터 분석을 중심으로 브랜드 전략을 재점검하는 자리였다. 주요 뷰티 기업 실무진과 플랫폼 관계자들이 대거 참석해 2026년 시장 환경 변화와 대응 전략을 공유했다. 현장에서는 단순 트렌드 분석을 넘어 실제 매출 성장을 이끈 실행 사례에 대한 관심이 높았다. 현장에는 메디큐브, 조선미녀, 스킨푸드, LG생활건강, 바닐라코, 파티온 등 주요 뷰티 브랜드 실무진과 플랫폼 관계자들이 참석해 2026년 시장 변화에 대응하기 위한 인사이트를 공유했다.연사로 나선 믹순(mixsoon) 김재경 이사는 '유행을 넘어서는 브랜드 구축'을 주제로 발표를 진행했다. 소비자와의 관계를 '거래'가 아닌 '동행'으로 재정의해야 한다고 강조했으며 특히 팬덤은 광고나 이벤트로 단기간 형성되는 것이 아니라, 브랜드가 일관된 메시지와 경험을 축적할 때 자연스럽게 구축된다는 점을 짚었다.믹순은 현재 79개국 이상에 진출하며 글로벌 리테일 네트워크를 확대하고 있다. 이 과정에서 브랜드는 데이터 기반 의사결정을 통해 고객 반응을 세밀하게 분석하고, 이를 제품 개발과 콘텐츠 전략에 반영하는 구조를 구축해 왔다. 이러한 접근은 재구매율 증가와 자발적 사용자 콘텐츠 확산으로 이어지며 안정적인 성장 기반을 마련했다는 평가다.믹순(mixsoon) 측은 앞으로도 제품력은 물론 브랜드 경험과 철학 공유를 강화해 팬덤 기반의 성장 구조를 공고히 할 계획이라고 밝혔다. 단순한 소비재를 넘어 가치와 방향성을 공유하는 브랜드로 자리매김하겠다는 전략이다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com