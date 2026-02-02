- 케나프 기반 친환경 소재·제품 분야 글로벌 협력 약속

- 케나프 친환경 원부자재 수입 및 제품 개발·유통 본격화

케나프 기반 사업 협력을 위한 MOU를 체결한 ㈜우림 권숙현 대표(왼쪽)와 베르데테크 그룹 로버트 브로디(Robert Brodie) 대표.

주식회사 우림상사(대표 권숙현)는 태국의 케나프(Kenaf) 재배 및 친환경 제품 개발·유통 전문 기업인 베르데테크 그룹(Verde Tech Group Ltd.)과 지난 1월 26일 태국 베르데테크 본사에서 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.이번 협약을 통해 양사는 다양한 산업 분야에 활용 가능한 산업용 작물인 케나프를 기반으로 한 친환경 소재 및 제품의 개발·공급, 시장 확대를 위한 협력을 단계적으로 추진해 나갈 계획이다. 특히 우림상사는 베르데테크 그룹의 케나프 원료 및 관련 제품·기술을 국내 시장에 독점적으로 소개·유통하며, 신소재 개발 및 신규 사업 발굴에도 적극 나설 방침이다.베르데테크 그룹은 호주 농업 기술을 기반으로 2011년 아시아 시장에 진출한 재생에너지 및 지속가능 농업 전문 기업으로, 대규모 케나프 재배 뿐 아니라 케나프를 활용한 동물 사료, 건축용 단열재, 친환경 흡착재 및 바이오에너지 솔루션 등 다양한 친환경 사업 역량을 갖추고 있다.이번 MOU에 따라 양사는 ▲케나프 원료 및 제품의 안정적 공급 ▲국내 시장 맞춤형 케나프 기반 신소재 공동 개발 ▲친환경 건축·농업·산업 소재 분야 협력 확대 등을 주요 협력 과제로 설정했다. 또한 장기적으로는 친환경 소재 시장의 글로벌 확장 가능성도 함께 모색할 계획이다.권숙현 우림상사 대표는 "이번 협약은 친환경 소재 분야에서 글로벌 경쟁력을 갖춘 기업과의 전략적 파트너십이라는 점에서 의미가 크다"며 "베르데테크 그룹의 기술력과 우림상사의 국내 시장 경험을 결합해 친환경 소재의 지속가능한 사업 모델을 구축해 나가겠다"고 밝혔다.한편 케나프는 동물 사료, 건축용 단열재, 친환경 보드, 흡착재, 바이오에너지 원료 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있는 환경정화 식물로 최근에는 지속가능성 및 탄소 저감 요구가 확대되면서 친환경 대체 소재로서 글로벌 시장에서 관심이 높아지고 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com