[2026 한국소비자만족지수 1위] 프리미엄 웰니스 다이어트 센터, 칼로리바

칼로리바가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 뷰티(다이어트) 부문을 16년 연속 수상했다.칼로리바는 2004년 설립된 다이어트 브랜드 (주)14일동안의 20년 체중 감량 노하우가 집약된 프리미엄 웰니스 다이어트 센터다. 건강한 체지방 다이어트 솔루션과 간편한 운영 방식으로 창업자들의 만족도를 높여 전국 60개 매장을 돌파하는 등 업계 최다 지점을 보유하고 있다.특히 ‘노랑통 다이어트’로 불리는 토탈케어 다이어트 기기 ‘칼로리바’는 단 30분 케어로, ▲독소 배출 ▲부종 및 혈류 개선 ▲신진대사 정상화 등 단순한 체중 감량을 넘어 체질 개선에도 도움을 준다. 유산소 운동과 웨이트 트레이닝 효과를 동시에 경험할 수 있는 프리미엄 기기 ‘머슬렌더’는 전자기장을 활용해 골격근량을 증가시키고 기초대사량을 높여 요요현상 방지에 탁월하다.관계자는 “앞으로도 칼로리바는 지속 가능한 다이어트 문화를 선도하고 더욱 안전하고 효과적인 솔루션을 제공하기 위해 서비스 역량 강화에 더욱 힘쓸 것이며, 이와 더불어 고객의 건강과 삶의 질을 최우선 가치로 두는 브랜드가 되고자 최선을 다하겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com