[2026 한국소비자만족지수 1위] 토탈 유아공간 브랜드, 꿈비

꿈비가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 유아용품(놀이방매트) 부문을 12년 연속 수상했다.유아·육아용품 전문기업 주식회사 꿈비는 유아매트와 범퍼침대, 유아가구 등을 중심으로 아이의 놀이와 수면, 생활 공간을 설계하는 토탈 유아공간 브랜드다. 폴더매트, 시공매트, 범퍼침대 등 다양한 제품군을 통해 신생아기부터 유아기까지 아이 성장 단계에 맞는 공간 솔루션을 제안하고 있으며, 안전성과 디자인을 모두 갖춘 제품으로 많은 부모들에게 사랑받고 있다.꿈비는 층간소음 고민을 줄여주는 유아매트부터 분리수면·플레이룸으로 활용 가능한 범퍼침대, 외출 시 편의를 높여주는 유모차 쿨시트와 휴대용 수유가전, 유아 스킨케어·생활케어 라인까지 제품 영역을 확장하며 아이와 부모의 하루 전반을 아우르는 라이프스타일 브랜드로 자리매김하고 있다. 온라인 공식몰과 주요 이커머스 채널, 오프라인 유아용품 전문 매장을 통해 고객과의 접점을 넓혀가고 있는 점도 특징이다.주식회사 꿈비 관계자는 “아이와 부모가 하루 중 가장 오래 머무는 공간을 더 안전하고 편안하게 만들겠다는 마음으로 제품을 개발해 왔다”며 “이번 수상은 그런 노력을 소비자들이 직접 인정해 준 결과라 더욱 뜻깊다. 앞으로도 아이의 성장과 가족의 일상을 세심하게 살피는 제품과 서비스를 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com