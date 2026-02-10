[2026 한국소비자만족지수 1위] 화훼 온라인 플랫폼, 젠틀맨플라워

젠틀맨플라워가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 고객만족브랜드(꽃배달서비스) 부문을 11년 연속 수상했다.젠틀맨플라워는 기존 오프라인 중심의 화훼 유통 구조를 온라인 기반 전자상거래 플랫폼으로 전환한 선도 기업이다. 축하·근조화환을 비롯해 꽃다발, 꽃바구니, 개업화분, 동·서양란 등 다양한 상품군을 전국 2~3시간 이내 당일 배송 체계로 운영하며, 빠르고 안정적인 배송 시스템을 구축했다.또한 화환 가격 정찰제, 배송 완료 사진 확인 서비스, 해피콜 시스템 등 고객 신뢰를 핵심으로 한 운영 전략을 통해 장기적인 고객 만족을 이끌어 왔다. 이러한 구조적인 서비스 혁신은 개인 고객뿐 아니라 기업 고객들로부터도 높은 평가를 받고 있다.특히 젠틀맨플라워는 국내 화훼 업계 최초로 ISO9001 품질경영시스템과 ISO14001 환경경영시스템을 동시에 인증받으며, 품질 관리와 친환경 경영을 함께 실천하는 기업으로 주목받고 있다. 이는 지속 가능성을 중시하는 경영 철학을 보여주는 대목이다.사업 확장 측면에서도 젠틀맨플라워는 성장을 이어가고 있다. 2024년 단체복 전문 브랜드 ‘티조아’, 판촉물 전문 브랜드 ‘젠틀맨기프트’를 론칭하며, 꽃배달을 넘어 선물·이벤트·기업 프로모션을 아우르는 종합 비즈니스 기프트 플랫폼으로 영역을 넓혔다. 이를 통해 B2C는 물론 B2B 고객을 위한 맞춤형 전용관과 상담 시스템도 강화하고 있다.젠틀맨플라워 관계자는 “11년 연속 수상은 단순한 기록이 아니라, 매 순간 선택해 준 고객들의 신뢰가 쌓인 결과라고 생각한다”며, “2026년에도 꽃을 통해 마음과 관계를 연결하는 브랜드로서, 서비스의 본질에 더욱 집중하며 시장의 기준을 만들어가겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com