[2026 한국소비자만족지수 1위] 셀프 헤어케어 토탈 브랜드, 아론샵

아론샵이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 온라인쇼핑몰(프로페셔널 헤어브랜드샵) 부문을 11년 연속 수상했다.아론샵은 미용실 전문 헤어브랜드로, 다년간의 오프라인 미용실 유통 경험을 바탕으로 현직 디자이너와 소비자의 니즈를 반영한 제품을 연구·개발해 온라인 시장에 선보이고 있다.대표 제품인 실크 리페어 염색약은 실크 케라틴 성분을 강화하고 달팽이 점액 뮤신 성분을 함유해, 염색 시 발생할 수 있는 모발 손상을 최소화하고 동시에 머릿결 개선 효과를 기대할 수 있는 셀프 염색약이다.실크 케라틴은 모발 매트릭스를 탄탄하게 채워 염색 후에도 부드럽고 윤기 있는 모발 상태를 유지하도록 돕고, 달팽이 점액 뮤신은 염색 과정에서 약해진 모발을 집중적으로 케어해 보다 건강한 모발 컨디션으로 가꾸는 것이 특징이다.이외에도 헤나 염색약, 매직약, 헤어스프레이 등의 헤어스타일링 제품과 약산성샴푸, 탈모샴푸, 헤어트리트먼트, 헤어앰플, 헤어에센스 등의 헤어클리닉 제품 및 티타늄 고데기, 헤어드라이기 등 전문 스타일링 툴을 함께 판매하며 토탈 헤어 솔루션을 제공하고 있다.아론샵 관계자는 “셀프 헤어케어가 하나의 일상적인 관리 방식으로 자리 잡은 만큼, 집에서도 전문가 수준의 케어를 경험할 수 있도록 제품 완성도와 고객 서비스를 지속적으로 고도화하고 있다”며 “앞으로도 한국소비자만족지수 11년 연속 1위의 신뢰에 걸맞게 고객 만족을 최우선 가치로 삼아 프로페셔널 헤어브랜드로서의 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com