[2026 한국소비자만족지수 1위] 감성매칭시스템 결혼정보 브랜드, 바로연 결혼정보

바로연 결혼정보는 10년 이상 매칭 노하우와 차별화된 감성매칭시스템을 선보이는 결혼정보 서비스 기업이다. 회원들의 니즈를 반영하는 것은 물론, 체계적인 심층 분석으로 최적의 만남을 주선하여 결혼까지 이뤄질 수 있도록 관리하고 있다.
바로연은 특허받은 감성 매칭 기계를 통해 이상형을 찾아주는 시스템을 갖추고 있다. 아무리 기술이 발달했어도 AI가 사람의 감정까지는 헤아릴 수 없기에, 기술력을 더한 매니저들이 회원들과 직접 통화 및 미팅을 거쳐 이상형을 찾아주는 감성매칭시스템이 특징이다.
또한, 바로연 결혼정보는 지자체, 대기업 연계 싱글파티, 1:1 매칭 등 다양한 만남의 기회를 만들어 회원들의 니즈를 충족하기 위해 노력하고 있다. 특히 지난해 한국소비자원이 주최한 국내 3대 결혼정보업체에 대한 소비자 만족도 및 피해구제 사례 등을 분석한 결과, 국내 3대 업체 중 가장 높은 평가를 받은 바 있다.
바로연 전지연 대표는 “한국소비자만족지수 1위를 10년 연속 수상하게 돼 매우 기쁘다”며 “결혼기피, 저출산이 사회적 문제로 대두된 현시점에서 결혼과 출산의 장려를 위해 다양한 프로그램을 계속 진행하겠다”고 전했다.
이홍표 기자 hawlling@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지