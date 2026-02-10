[2026 한국소비자만족지수 1위] 감성매칭시스템 결혼정보 브랜드, 바로연 결혼정보

바로연 결혼정보가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 정보서비스(결혼정보) 부문을 10년 연속 수상했다.바로연 결혼정보는 10년 이상 매칭 노하우와 차별화된 감성매칭시스템을 선보이는 결혼정보 서비스 기업이다. 회원들의 니즈를 반영하는 것은 물론, 체계적인 심층 분석으로 최적의 만남을 주선하여 결혼까지 이뤄질 수 있도록 관리하고 있다.바로연은 특허받은 감성 매칭 기계를 통해 이상형을 찾아주는 시스템을 갖추고 있다. 아무리 기술이 발달했어도 AI가 사람의 감정까지는 헤아릴 수 없기에, 기술력을 더한 매니저들이 회원들과 직접 통화 및 미팅을 거쳐 이상형을 찾아주는 감성매칭시스템이 특징이다.또한, 바로연 결혼정보는 지자체, 대기업 연계 싱글파티, 1:1 매칭 등 다양한 만남의 기회를 만들어 회원들의 니즈를 충족하기 위해 노력하고 있다. 특히 지난해 한국소비자원이 주최한 국내 3대 결혼정보업체에 대한 소비자 만족도 및 피해구제 사례 등을 분석한 결과, 국내 3대 업체 중 가장 높은 평가를 받은 바 있다.바로연 전지연 대표는 “한국소비자만족지수 1위를 10년 연속 수상하게 돼 매우 기쁘다”며 “결혼기피, 저출산이 사회적 문제로 대두된 현시점에서 결혼과 출산의 장려를 위해 다양한 프로그램을 계속 진행하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com