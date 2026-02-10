[2026 한국소비자만족지수 1위] 워터레저 전문 브랜드, 다이비프로

다이비프로가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 히트상품브랜드(스노쿨링 마스크) 부문을 9년 연속 수상했다.다이비프로는 스노클링 마스크, 방수팩 등 워터레저 필수 아이템을 중심으로 사용자 편의성과 실사용 환경을 고려한 제품 설계로 빠르게 시장 내 입지를 확대해 왔다. 단순한 기능 나열이 아닌, 현장에서 바로 체감되는 사용성 개선과 완성도 높은 품질이 소비자들의 선택을 이끌었다는 평가다.특히 다이비프로의 주요 제품들은 출시 이후 온라인 플랫폼과 오프라인 유통 채널 전반에서 안정적인 판매 흐름을 기록하며 히트상품으로 자리 잡았고, 높은 재구매율과 긍정적인 고객 리뷰가 브랜드 신뢰도를 더욱 공고히 했다.다이비프로 관계자는 “이번 수상은 단기간의 유행이 아닌, 실제 소비자가 선택하고 다시 찾은 결과”라며 “앞으로도 워터레저 시장에서 기준이 되는 제품을 지속적으로 선보이며 히트상품을 만들어가는 브랜드로 성장하겠다”고 전했다.이어 “다이비프로는 제품 기획부터 사후 관리까지 전 과정을 직접 관리하는 브랜드 운영 방식을 통해, 향후에도 차별화된 히트상품을 지속적으로 선보일 계획”이라고 덧붙였다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com