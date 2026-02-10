[2026 한국소비자만족지수 1위] K-만두 제조·유통 기업, 한만두식품

한만두식품이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 식품(만두) 부문을 8년 연속 수상했다.한만두식품은 26년 전통의 만두 제조·유통 전문기업으로 현재 미국, 캐나다, 호주 등 18개국에 만두를 수출하며 글로벌 시장에서도 경쟁력을 인정받고 있다. 특히 비건 만두를 비롯해 현지 식문화에 맞춘 제품을 지속적으로 개발하며, 해외 전시회와 글로벌 바이어들로부터 긍정적인 평가를 받고 있다.최근에는 단순 브랜드 제조를 넘어, OEM·PB 전문 제조 파트너 기업으로 사업 영역을 확장하고 있다. 대형 유통사 PB 상품은 물론, 프리미엄 외식 브랜드 만두 제조를 통해 다양한 브랜드와의 협업을 활발히 진행 중이다.또한 육아 인플루언서와 협업한 무첨가 물만두, 기능성·비건·저자극 콘셉트의 맞춤형 제품 등 소비자 라이프스타일 변화에 맞춘 콘셉트 기반 ODM 제품 개발에도 적극 나서고 있다. 이를 통해 한만두식품은 ‘만두를 기획하고 함께 만들어주는 제조 플랫폼 기업’으로의 전환을 가속화하고 있다.한만두식품은 자체 기업부설 연구소를 통해 원료 배합, 만두피 식감, 냉동 안정성 등 핵심 기술을 지속적으로 고도화해왔다. 터지지 않는 전골용 프리미엄 왕만두, 탱글한 통새우만두 등 차별화된 히트 제품을 꾸준히 선보이고 있으며, 유연한 생산 시스템을 기반으로 소량 다품종부터 대량 생산까지 대응할 수 있어 OEM·PB 파트너사들로부터 높은 신뢰를 받고 있다.한만두식품 관계자는 “앞으로는 단순히 만두를 잘 만드는 회사를 넘어, 브랜드와 셰프, 인플루언서, 유통사가 함께 성장하는 K-푸드 제조 파트너 기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com