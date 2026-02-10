[2026 한국소비자만족지수 1위] 프리미엄 건강기능식품 전문 브랜드, NGT

NGT가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 고객만족브랜드(효소식품) 부문을 8년 연속 수상했다.NGT는 변화하는 여성의 라이프스타일과 생애 주기를 이해하는 우먼 웰니스 브랜드다.대표 제품 ‘생생효소’는 출시 이후 누적 판매 1억 포 이상을 돌파하며 효소식품 시장에서 높은 소비자 만족도를 이어가고 있다. 현대인의 식습관 변화로 부족해지기 쉬운 체내 효소를 간편하게 보충해 편안한 일상을 돕는 이 제품은, 국산 곡물의 영양을 담은 고소한 미숫가루 맛으로 전 연령대가 부담 없이 섭취할 수 있는 점이 특징이다.NGT는 곡물 발효 효소 및 미생물 연구에 특화된 전문 연구소와 최신 설비를 기반으로 안전성과 효능이 검증된 원료 사용, 원료 간 최적 배합 연구, 엄격한 품질 관리 시스템을 지속해왔다. 이를 통해 소비자에게 안심할 수 있는 제품을 제공하며 브랜드 신뢰도를 높여왔다.김수안 NGT 대표는 “8년 연속 수상은 소비자 여러분의 신뢰와 응원 덕분”이라며 “앞으로도 여성의 일상 속에서 자연스럽게 스며드는 웰니스 경험을 만들며, 안전하고 정직한 제품으로 브랜드가 지향하는 건강한 흐름을 더욱 넓혀가겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com