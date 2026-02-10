[2026 한국소비자만족지수 1위] 모발 토탈케어 셀프염색제, 제니하우스 살롱코드

제니하우스 살롱코드가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 뷰티브랜드(염색제) 부문을 7년 연속 수상했다.제니하우스 살롱코드는 청담동 뷰티살롱 ‘제니하우스’ 아티스트 70여 명과 1,000여 명의 연예인 컬러링 노하우로 탄생된 셀프염색제다. 론칭 후 1,000억 원 이상의 매출을 기록했으며, 판매 개수로는 1,300만 개 이상 판매됐다.‘연예인 염색제’, ‘여배우 염색제’로 불리는 제니하우스 살롱코드는 128년 전통의 미국산 염료, 140년 전통의 이태리산 천연카페인, 76년 전통의 독일산 맥주효모를 첨가해 모발·두피 토탈케어 염색제로 업그레이드됐다.해당 제품은 모카브라운, 다크브라운, 와인브라운 등 3가지 컬러로 구성돼 있으며, 집에서도 간편하게 염색을 할 수 있도록 1제와 2제를 섞어 사용하는 젤 제형으로 염색약을 손쉽게 모발에 도포할 수 있는 만큼 얼룩 없는 셀프염색이 가능하다.제니하우스 살롱코드 관계자는 “한국소비자만족지수 1위 염색제 부문을 7년 연속 수상하게 돼 영광”이라며, “앞으로도 더욱 강화된 기술력을 기반으로 한 제품을 선보이겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com