[2026 한국소비자만족지수 1위] 인테리어 지원 솔루션, 준비된사람들페어피스

준비된사람들페어피스가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 서비스브랜드(인테리어 지원업무 서비스) 부문을 6년 연속 수상했다.준비된사람들페어피스는 국내 최초로 서비스를 체계화해 업계 표준을 제시하는 ‘최초성’, 법·행정을 이해하는 전문가가 직접 절차를 수행하는 ‘전문성’, 그리고 주민 갈등을 예방하고 사회적 책임을 실천하는 ‘책임성’이라는 철학을 바탕으로 한 인테리어 지원 솔루션 기업으로, 인테리어 전 과정에서 발생할 수 있는 리스크를 최소화하는 데 힘쓰고 있다.특히 2015년부터는 인테리어 동의서 대행 서비스를 본격적으로 도입하는 등 주민 갈등과 행정 절차의 불편을 대신 해결하면서, 고객은 공사에만 집중할 수 있고 시공업체는 본연의 품질을 높일 수 있는 환경을 만들어냈다.또한 업계 최초로 승강기 보양 캠페인을 시작, 지저분한 자재 대신 전문 자재로 승강기를 보호하는 문화를 정착시켰다. 지금은 모든 인테리어 현장에서 당연시되는 절차지만, 그 출발점에는 페어피스의 철학과 실천이 있었다. 여기에 행위허가 대행 서비스까지 확장, 아파트 리모델링 과정의 법적 리스크를 사전에 예방하고 공동주택의 안전을 지키는 시스템을 마련했다.이외에도 페어피스는 업계 혁신에만 머무르지 않고, 국내 대학 장학금 기부, 문화예술 콘텐츠 지원, 사회복지기관 후원과 같은 다양한 사회공헌 활동도 꾸준히 펼치고 있다.양승호 대표는 “이번 수상은 페어피스를 믿고 함께해 준 고객과 파트너 덕분”이라며, “앞으로도 더 나은 서비스, 더 안전한 주거문화, 더 큰 사회적 책임으로 보답하겠다”고 포부를 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com