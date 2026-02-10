[2026 한국소비자만족지수 1위] 캠핑과 일상 아우르는 라이프스타일 브랜드, 스피엘(SPIELL)

스피엘(SPIELL)이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 고객만족브랜드(생활·캠핑레저 용품) 부문을 6년 연속 수상했다.스피엘(SPIELL)은 2011년 설립 이후 캠핑·레저 용품을 비롯해 생활·주방·소형 디지털 가전까지 생활 전반에 활용할 수 있는 다양한 제품을 직접 기획·개발해 온 라이프스타일 브랜드로, 합리적인 가격과 실사용 중심의 설계를 바탕으로 캠핑은 물론 일상생활에서도 활용도 높은 제품들을 선보이며 꾸준한 고객 만족을 이끌어 내고 있다.캠핑·레저 라인업으로는 양방향 자동 무선펌프가 적용된 에어매트, 각도 조절이 가능한 리클라이너 로우체어, 접이식 미니 테이블, 캠핑 그리들 버너, 접이식 등산 스틱 등 휴대성과 편의성을 강화한 제품들이 대표적이다. 특히 무선 에어펌프가 내장된 에어매트는 자동 공기 주입·배출 기능을 적용해 캠핑 초보자부터 숙련자까지 폭넓은 소비자층으로부터 긍정적인 반응을 얻고 있다.생활용품 분야 또한 스피엘의 강점이다. 팩앤롤 접이식 쇼핑카트, 공구 세트, 프라이팬 정리대 등 실생활에 밀접한 아이디어 제품을 지속적으로 출시하고 있으며, 초음파 가습기, 보조배터리, 넥밴드 선풍기 등 소형 디지털 가전까지 제품군을 확장해 생활 전반을 아우르는 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다.스피엘 관계자는 “제품을 만드는 과정에서 가장 중요하게 생각하는 것은 실제 사용자의 불편함을 얼마나 줄일 수 있는가”라며 “고객의 후기와 사용 경험을 바탕으로 한 지속적인 개선 및 제품 개발을 통해 신뢰받는 브랜드로 자리매김해 나가겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com