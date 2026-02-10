[2026 한국소비자만족지수 1위] 주방소형가전 전문 브랜드, 도깨비 방망이

도깨비 방망이가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 주방가전(핸드블렌더) 부문을 5년 연속 수상했다.도깨비 방망이는 국내 독자 기술력을 바탕으로 지난 30여 년간 꾸준히 사랑받아 왔으며, 현재까지 누적 판매량 520여만 대를 기록하며 명실상부 국내 소형 가전 시장에서 ‘핸드블렌더의 대명사’로 불리는 독보적인 위치를 차지하고 있다.도깨비 방망이 제품은 국내 온라인몰은 물론 홈쇼핑, 대형마트, 가전 매장 및 해외까지 폭넓은 유통 채널을 통해 소비자들을 만나고 있으며 특히 독보적인 판매량을 바탕으로 핸드블렌더 및 주방가전 분야의 리더로서 입지를 더욱 강화하고 있다.이에 안주하지 않고 도깨비 방망이는 기존의 주방가전 전문 브랜드 이미지를 쇄신하고, 젊고 활동적인 고객층을 적극적으로 확대하기 위한 신상품 론칭 및 새로운 마케팅을 기획하고 있다.지난 2025년 9월 성공적으로 론칭한 신제품 무선 포터블 블렌더 ‘픽앤고(Pick&Go)’의 경우, 편리함과 휴대성을 극대화해 아웃도어 활동이나 헬스 등 활동적인 라이프 스타일을 즐기는 소비자들의 니즈를 충족한 혁신적인 제품이다. 또한 제품 콘셉트와 부합하는 국내 최대 규모의 캠핑 페스티벌 ‘고아웃캠프’에도 참여하는 등 다각화된 마케팅 활동도 진행·계획하고 있다.이외에도 도깨비 방망이는 2026년에도 ‘픽앤고’와 같은 혁신 제품은 물론, 기존 제품을 넘어선 새로운 핸드블렌더와 주방가전, 신개념의 주방 솔루션 제품들을 출시해 소비자 선택의 폭을 넓힐 계획이다.도깨비 방망이 강원구 대표는 “앞으로도 혁신적인 제품과 서비스를 통해 브랜드 가치를 높이고 글로벌 시장 경쟁력을 강화하는 데 최선을 다할 것”이라고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com