[2026 한국소비자만족지수 1위] 국수가 맛있는 우리동네 1등 분식 브랜드, 국수나무

국수나무가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 프랜차이즈(면/국수) 부문을 5년 연속 수상했다.국수나무는 합리적인 가격과 대중적인 맛을 바탕으로 꾸준히 성장해 온 국수 전문 프랜차이즈 브랜드다. 전국 단위 가맹점 네트워크를 통해 국수, 돈까스, 덮밥 등 다양한 메뉴를 선보이며 남녀노소 누구나 편안하게 찾을 수 있는 외식 브랜드로 자리 잡았다.오랜 기간 축적된 운영 노하우를 기반으로 안정적인 매장 운영과 표준화된 시스템을 구축해 온 것이 특징이다.국수나무는 국수 전문 브랜드로서의 정체성을 지키는 동시에 시대 흐름에 맞춘 메뉴 개발과 품질 관리에 지속적으로 힘쓰고 있다. 기본에 충실한 맛을 중심으로 고객 접근성을 높이는 메뉴 구성과 합리적인 가격 정책을 유지하며, 가맹점 운영 효율을 고려한 시스템을 통해 안정적인 매장 환경 조성에도 주력하고 있다. 이러한 노력은 고객 만족도는 물론 가맹점주의 신뢰를 동시에 확보하는 기반이 되고 있다.관계자는 “이번 수상은 국수나무를 오랫동안 사랑해 준 고객과 현장에서 브랜드를 함께 만들어가고 있는 가맹점주들 덕분”이라며 “앞으로도 기본에 충실한 맛과 안정적인 운영을 바탕으로, 고객과 가맹점이 함께 성장할 수 있는 브랜드가 되고자 더욱 노력하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com