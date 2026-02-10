[2026 한국소비자만족지수 1위] 차별화 메뉴 분식 브랜드, 떡참(떡볶이 참 잘하는집)

떡참(떡볶이 참 잘하는집)이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 프랜차이즈(떡볶이) 부문을 4년 연속 수상했다.떡볶이 프랜차이즈 브랜드 떡참은 합리적인 가격과 폭넓은 메뉴 구성으로 소비자 만족도를 높이며 꾸준한 성장을 이어가고 있는 분식 전문 브랜드다.기본에 충실한 떡볶이부터 차별화된 조합의 메뉴까지 폭넓은 선택지를 제공하며, 맛과 가성비를 동시에 만족시키는 브랜드로 평가받고 있다. 또한 매장 운영 전반에 걸친 품질 관리와 표준화된 시스템을 통해 소비자가 어느 매장에서나 균일한 맛과 서비스를 경험할 수 있도록 하고 있다.최근에는 매운맛을 선호하는 소비자 트렌드를 반영해 매운맛과 대창의 풍미를 결합한 맵대창떡볶이와, 달콤쌉싸름한 말차를 활용한 이색 메뉴인 말차떡볶이를 선보이며 메뉴 경쟁력을 한층 강화했다.떡참 관계자는“이번 한국소비자만족지수 1위 수상은 떡참을 믿고 찾아 준 소비자들과 현장에서 브랜드 가치를 함께 만들어온 가맹점주들 덕분”이라며 “앞으로도 기본에 충실한 맛과 합리적인 메뉴 운영을 통해 소비자에게 꾸준히 만족을 드리는 브랜드로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com