[2026 한국소비자만족지수 1위] 대교그룹 영유아 놀이책, 꿈꾸는달팽이

꿈꾸는달팽이는 대교그룹 키즈스콜레의 영유아 놀이책 브랜드로, 2012년 설립됐다. ‘세상의 모든 토이북이 있는 곳’이라는 브랜드 슬로건에 걸맞게 올데이베이비패키지, 사운드북, 팝업 북, 스티커북, 따서 조립하기 등 다양한 종류의 단행본 도서들을 선보이고 있다.
‘Allday 베이비 패키지’는 육아하는 개발자들이 만든 아기 토이북으로 24년에 출시돼 맘카페와 SNS에서 국민 육아템으로 불리며 큰 사랑을 받고 있다. 0~3세까지 꼭 필요한 상품 구성으로 패키지 하나로 아기와 알차게 놀고 인지발달, 소근육 발달, 정서발달까지 도와주는 올 인원 아기 토이북이다.
또한 ‘미니깜찍 팝업북’은 다채로운 팝업에 재미있는 스토리를 더해 아이들이 꼭 알아야 할 한글, 숫자, 알파벳을 쉽고 재미있게 익힐 수 있다. 꿈꾸는달팽이는 아이들의 안전을 최우선으로 생각하며 KC인증을 받은 도서를 판매하고 있다.
꿈꾸는달팽이 관계자는 “전국에 있는 부모님들의 많은 관심과 사랑에 감사드린다”며 앞으로도 안전하고 재미있는 신제품을 출시해 토이북 시장에서 굳건한 1위가 될 수 있도록 입지를 다져 나가겠다”고 말했다.
이홍표 기자 hawlling@hankyung.com
