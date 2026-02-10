[2026 한국소비자만족지수 1위] 대교그룹 영유아 놀이책, 꿈꾸는달팽이

꿈꾸는달팽이가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 교육(유·아동 교육 단행본) 부문을 4년 연속 수상했다.꿈꾸는달팽이는 대교그룹 키즈스콜레의 영유아 놀이책 브랜드로, 2012년 설립됐다. ‘세상의 모든 토이북이 있는 곳’이라는 브랜드 슬로건에 걸맞게 올데이베이비패키지, 사운드북, 팝업 북, 스티커북, 따서 조립하기 등 다양한 종류의 단행본 도서들을 선보이고 있다.‘Allday 베이비 패키지’는 육아하는 개발자들이 만든 아기 토이북으로 24년에 출시돼 맘카페와 SNS에서 국민 육아템으로 불리며 큰 사랑을 받고 있다. 0~3세까지 꼭 필요한 상품 구성으로 패키지 하나로 아기와 알차게 놀고 인지발달, 소근육 발달, 정서발달까지 도와주는 올 인원 아기 토이북이다.또한 ‘미니깜찍 팝업북’은 다채로운 팝업에 재미있는 스토리를 더해 아이들이 꼭 알아야 할 한글, 숫자, 알파벳을 쉽고 재미있게 익힐 수 있다. 꿈꾸는달팽이는 아이들의 안전을 최우선으로 생각하며 KC인증을 받은 도서를 판매하고 있다.꿈꾸는달팽이 관계자는 “전국에 있는 부모님들의 많은 관심과 사랑에 감사드린다”며 앞으로도 안전하고 재미있는 신제품을 출시해 토이북 시장에서 굳건한 1위가 될 수 있도록 입지를 다져 나가겠다”고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com