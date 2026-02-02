한경DB

금융위원회와 한국거래소가 인공지능(이하 AI)을 활용해 불공정거래를 조기에 적발하는 ‘사이버 이상 거래 탐지 AI 시스템’을 3일부터 본격 가동한다.지난해 7월 발표된 ‘자본시장 불공정거래 근절 실천방안’의 후속 조치다.최근 개인 투자자들 사이에서는 ‘긴급종목 추천’ 등의 문구가 담긴 스팸 문자와 유튜브 영상, 온라인 게시글을 통해 특정 종목 매수를 유도하는 사례가 빈번하게 발생하고 있다.영상에서는 이미 해당 종목을 매수했다며 “지금이 마지막 기회”라고 강조하고 같은 내용의 글이 온라인 주식 커뮤니티에 동시에 확산되는 방식이다.앞으로는 이러한 주가 조작 시도를 AI가 먼저 포착해 대응에 나선다. 새 시스템은 스팸 문자, 유튜브 영상, 온라인 게시글 등 사이버 정보와 주가 움직임을 동시에 분석해 이상 거래 위험이 있는 종목을 자동으로 분류한다.이를 토대로 시장 감시 인력이 정밀 점검과 추가 분석을 진행하게 된다.금융 당국은 최근 불공정 수법이 소수 세력의 은밀한 거래에서 벗어나 소셜미디어와 영상 플랫폼을 활용한 대규모 허위 정보 유포 방식으로 진화했다고 설명했다.하루에도 방대한 정보가 쏟아지는 상황에서 사람의 눈으로 이를 모두 감시하는 데 한계가 있어 AI 기반 시스템 도입이 불가피했다는 것이다.AI 시스템은 과거 이상 거래 가능성이 있었던 종목과 관련된 온라인 게시글, 스팸 문자 신고 내역, 유튜브 영상, 주가 상승 데이터를 학습해 객관적인 판단 지표를 구축했다.이를 바탕으로 상장 종목을 점수화하고 이상 거래 가능성이 높은 종목을 우선 탐지한다. 금융위와 거래소는 AI를 통해 초기 대응 시간을 크게 줄일 수 있을 것으로 내다봤다.금융위와 거래소는 “AI 시스템을 통해 자본시장 불공정 거래 행위를 조기에 적발하는 한편, 향후에도 AI 기술과 사이버 정보 활용을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com