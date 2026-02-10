[2026 한국소비자만족지수 1위] 직영 시공 종합 건설사, 감성주택

감성주택이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 고객만족브랜드(단독주택 건축) 부문을 4년 연속 수상했다.(주)감성주택은 경량목구조, 중목구조, 콘크리트 구조 등 다양한 주택을 설계부터 직영 시공까지 수행하는 종합 건설사로, 오픈 테라스의 이중 방수 환기 공법과 단열 맞춤 시공에서 차별화된 기술력을 선보이고 있다.또한 ‘1현장 1소장 제도’를 통해 각 현장에 전담 관리자를 배치함으로써 시공 품질과 현장 관리의 완성도를 높이고 있으며, 체계적인 품질 점검 절차와 최대 10년간의 품질보증제를 운영해 고객이 안심하고 신뢰할 수 있는 주택을 제공하고 있다.더불어 감성주택은 설계 단계에서부터 고객의 라이프스타일과 공간 활용을 세밀하게 반영한 맞춤형 설계를 제공한다. 주거 공간의 기능성과 편리성을 높이는 동시에, 거주자가 실제 생활에서 느끼는 만족도를 최우선으로 고려하고, 이를 통해 단순히 집을 짓는 것을 넘어 고객의 삶에 맞춘 실용적이고 쾌적한 생활환경을 만들어가고 있다.박지성 대표는 “이번 수상은 고객의 신뢰가 만들어 낸 결과”라며 “앞으로도 감성주택만의 철학과 차별화된 기술력으로 고객에게 감동을 주는 공간을 만들고, 대한민국 주택 시공기술의 새로운 기준을 제시하겠다”라고 소감을 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com