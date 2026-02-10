[2026 한국소비자만족지수 1위] 프리미엄 다이아몬드 주얼리 브랜드, 펠로다이아몬드

펠로다이아몬드가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 웨딩(결혼예물) 부문을 3년 연속 수상했다.펠로다이아몬드는 다이아몬드의 희소성과 가격 경쟁보다 ‘품질 기준’과 ‘정보의 투명성’을 브랜드 핵심 가치로 삼아 일관된 운영 철학을 이어오고 있다.특히 고객 맞춤형 상담 시스템을 통해 소비자들로부터 높은 신뢰를 받아왔으며, 합리적인 가격 정책과 고품질 다이아몬드 셀렉션, 섬세한 디자인 완성도가 높은 소비자 만족도로 이어졌다는 평가다.또한 다이아몬드 유통 구조의 투명성을 확보하고 과장이나 불필요한 마케팅 요소를 배제한 상담 시스템을 통해 소비자 중심의 서비스 모델을 정립해 왔다. 이는 단기적인 트렌드나 가격 경쟁에 의존하기보다 장기적인 브랜드 신뢰를 우선하는 전략으로, 프리미엄 주얼리 시장에서 차별화된 경쟁력으로 작용하고 있다.결혼 예물과 기념 주얼리를 중심으로 한 펠로다이아몬드의 제품 라인업은 엄격한 품질 관리 시스템과 정제된 디자인 완성도를 기반으로 인생의 중요한 순간에 함께하는 주얼리를 제안하고 있다.펠로다이아몬드 관계자는 “펠로다이아몬드는 단순한 주얼리가 아닌, 고객의 소중한 순간과 감정을 담는 브랜드가 되고자 노력해 왔다”며 “이번 수상은 고객 한 명, 한 명의 선택이 만들어준 결과로, 앞으로도 신뢰와 품질을 최우선 가치로 지켜 나가겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com