[2026 한국소비자만족지수 1위] 초등 전문 온라인 교육, 엘리하이

엘리하이가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 교육(초등온라인교육) 부문을 3년 연속 수상했다.엘리하이는 예비 초등부터 초등 전 학년을 대상으로 초등 전문 스타 강사진의 교과 강좌와 비교과 콘텐츠 등 다채로운 학습 서비스를 제공하고 있는 메가스터디교육(주)의 초등 온라인 학습 브랜드다.학교 교과서와 인기 교재를 기반으로 한 전 과목 교과 콘텐츠와 수준별·영역별 영어·수학 콘텐츠를 통해, 학생 개인의 학습 수준과 목표에 맞춘 체계적인 학습이 가능하다. 여기에 학습 전용 앱을 함께 제공해 학습 몰입도와 효율을 높였다.특히 업계 최초로 영재교육원 및 특목고 대비 과정인 ‘영재특목반’을 운영하며 차별화된 경쟁력을 갖췄다. 엘리하이가 2016학년도부터 2025학년도까지 배출한 영재교육원 누적 합격생 수는 총 6,802명이다.또한 중등 인강 1위(2016~2024년 중등 유료 온라인교육 공시업체 매출 및 주요 성적 장학생 배출 데이터 기준) 엠베스트와 연계한 학습 시스템을 통해, 초등 이후 중등 학습까지 자연스럽게 이어지는 학습 콘텐츠를 제공하는 것도 강점으로 꼽힌다.이외에도 유해 환경이 차단된 학습 전용 기기 ‘프라임탭’, 초등 필독서와 인기 도서가 포함된 ‘북클럽’, 학습 보상 시스템 ‘로켓샵’, 1:1 맞춤 학습 관리 등 다양한 학습 지원 서비스를 제공해 이용자 만족도를 높이고 있다.엘리하이 관계자는 “초등 학습은 중·고등과 대학입시로 이어지는 학습의 첫 시작”이라며 “프리미엄 콘텐츠와 서비스로 초등학생들의 공부를 끝까지 책임지며, ‘상위 1%로 가는 첫 시작’이 될 수 있도록 끊임없이 노력할 것”이라고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com