[2026 한국소비자만족지수 1위] FDA 등록 좌욕기 브랜드, 산타시트

산타시트가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 헬스케어(좌욕기) 부문을 3년 연속 수상했다.산타시트는 PBM(Photobiomodulation, 광생체조절) 원리를 적용한 근·원적외선 기반 웰니스 좌욕기이다. 단순한 열 전달 방식이 아닌 빛 에너지를 활용해 국내 최대 침투력으로 신체 깊숙한 부위까지 온열과 순환 케어를 돕는 것이 특징이다. 물을 사용하지 않는 건식 구조로 위생적이며, 일상 생활 속에서도 쉽고 편한 지속적 관리가 가능하도록 설계됐다.산타시트 전 제품은 까다로운 기준을 통과하여 미국 FDA 공식 등록 및 ISO 인증, KC인증 등 국내 외 인증을 완료해 제품 안전성과 기술 신뢰도를 확보했으며, 가정은 물론 산후조리원·의료 연계 환경 등에서도 안심하고 사용할 수 있는 웰니스 제품으로 자리매김하고 있다. PBM 기술을 접목한 점은 기존 좌욕기들과의 차별화 요소로, 웰니스·홈케어 시장에서 새로운 기준을 제시하고 있다는 평가다.또한, (주)힐링캠프의 산타시트는 한국산후조리원연합회와의 MOU 체결을 통해 산모 회복 및 하복부 케어를 위한 공식 협력 체계를 구축했다. 이를 통해 산후조리원 현장에 적합한 위생적이고 지속 가능한 케어 솔루션을 제공하며 산모를 지원, 산후 회복 문화 발전에 이바지하고 있다는 평가다.산타시트 관계자는 “3년 연속 한국소비자만족지수 1위 수상은 단순한 판매 성과를 넘어, 그간 쌓아온 소비자의 신뢰와 만족이 만들어 낸 결과라고 생각한다”며 “앞선 기술력과 안정성을 기반으로 산후 회복, 하복부 케어 등 일상 속 건강 관리에 도움을 주는 제품을 지속적으로 선보여 국민 건강 증진에 기여하겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com