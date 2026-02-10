[2026 한국소비자만족지수 1위] 고객 맞춤형 이사 중개 플랫폼, 착한이사

착한이사가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 고객만족브랜드(이사 서비스) 부문을 2년 연속 수상했다.착한이사는 ‘편법이나 꼼수 없이 언제나 성실한 마음으로 안전한 이사 문화를 만들어가겠다’는 유준식 대표의 경영 철학을 바탕으로 운영되는 이사 중개 플랫폼으로, 고객 중심의 서비스 운영을 통해 2026년 1월 기준 누적 이용자 수 41만 명을 기록하는 등 안정적인 성장세를 이어가고 있다.착한이사는 원룸·소형 이사에 최적화된 맞춤형 원룸이사, 차량만 이용하는 ‘탕’ 서비스, 짐을 안전하게 보관할 수 있는 ‘보관이사’, 포장·운반·정리까지 한 번에 진행하는 ‘완벽 포장이사’ 등 고객의 다양한 니즈를 반영한, 세분화된 이사 옵션을 제공하고 있다.또한 이사 과정 전반에서 발생할 수 있는 고객 불편을 최소화하기 위해 업계 최초로 당직 근무제를 도입, 24시간 상담이 가능한 운영 시스템을 구축했다. 아울러 시간과 장소의 제약 없이 신속하고 정확한 상담이 가능하도록 전문 교육 과정을 이수한 이사 상담원이 비대면 견적 상담을 진행하고 있다.관계자는 “착한이사는 고객 개개인의 상황에 맞는 합리적이고 만족도 높은 이사 경험을 제공하는 데 집중하고 있다”며 “앞으로도 어떤 고객이 어떤 서비스를 선택하더라도 가격과 품질 모두에서 신뢰할 수 있는 이사 플랫폼이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com