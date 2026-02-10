[2026 한국소비자만족지수 1위] 비뇨의학과 전문 의료기관, 서울베스트 비뇨의학과

서울베스트 비뇨의학과가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 의료(전립선수술) 부문을 2년 연속 수상했다.서울베스트 비뇨의학과는 전립선비대증을 중심으로 남성 배뇨질환 치료에 특화된 비뇨의학과 전문 의료기관이다. 서울대학교 출신의 비뇨의학과 전문의 3인이 협진 체계를 바탕으로 진료 전 과정에 직접 참여하며, 진단부터 치료 방향 설정, 시술 및 수술, 그리고 사후 관리까지 책임지는 고도화된 진료 시스템을 운영하고 있다.특히 전립선비대증은 환자마다 증상 양상과 전립선 상태가 크게 다른 질환인 만큼, 단일 의료진의 판단이 아닌 다각도의 전문적 검토를 통해 보다 정밀하고 안정적인 치료 결정을 내리는 것을 진료 원칙으로 삼고 있다.서울베스트비뇨의학과는 약물 치료는 물론 아쿠아블레이션(Aquablation), 홀렙(HoLEP), 리줌(Rezum), 유로리프트(UroLift) 등 다양한 전립선비대증 치료 옵션을 갖추고 있다. 이를 바탕으로 전립선 크기, 연령, 기저질환, 기능 보존 여부 등을 종합적으로 고려해 환자에게 가장 적합한 치료 방법을 제안한다.또한 검사 단계에서부터 치료 후 경과 관찰까지 진료 흐름을 체계적으로 관리해 치료 과정 전반에 대한 환자의 이해도를 높이고, 불필요한 부담을 줄이는 데 집중하고 있다.서울베스트비뇨의학과 관계자는 “앞으로도 서울베스트비뇨의학과는 협진 기반의 책임 진료를 통해 환자가 신뢰할 수 있는 치료 기준을 제시해 나갈 것”이라고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com