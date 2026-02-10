[2026 한국소비자만족지수 1위] 치과용 의료기기 솔루션, Shape Memory Aligner(SMA)
Shape Memory Aligner(SMA)가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 의료기기(치과용 의료기기) 부문을 수상했다.

Shape Memory Aligner(SMA)는 3D 프린팅 기반 투명교정장치 전문기업 주식회사 그래피(대표 심운섭)의 치과용 의료기기 솔루션이다. 구강 내 체온에서 계획된 형상으로 복원되는 형상기억 폴리머를 적용해, 치아에 지속적인 교정력을 전달하는 것이 특징이다.

기존 열성형 방식과 달리 치아이동을 정밀하게 설계한 뒤 직접 출력(direct printing) 방식으로 제작, 치료 효율과 예측 가능성 향상에 기여하도록 설계됐다. 또한 어태치먼트 레진 부착물을 최소화하여 심미성과 착용 편의성을 높여, 소비자 관점에서 치료 경험 개선에 도움이 될 수 있다는 점이 강점이다.

SMA는 교정 전문의·기공소·환자를 하나의 디지털 워크플로우로 연결한다. 그래피가 자체 개발한 3D 프린팅 레진과 장비, 소프트웨어를 결합해 어린이부터 성인까지 다양한 부정교합 케이스에 대응할 수 있도록 설계됐다.

이외에도 그래피는 환자별 맞춤 설계·제작과 서비스 품질 관리에 집중하며 신뢰도 제고에 힘쓰고 있다. 그래피의SMA는 글로벌 인허가 및 품질 체계를 바탕으로100여 개국 이상에 공급되며 해외 시장에서도 적용 범위를 확대하고 있다.

그래피 관계자는 “앞으로도 환자들의 편안한 교정 치료와 더 나은 결과를 위해 소재·설계·서비스 전 과정을 지속적으로 고도화하고, 의료진과 함께 신뢰받는 치과용 의료기기 브랜드로 성장해 나가겠다”고 말했다.

이홍표 기자 hawlling@hankyung.com