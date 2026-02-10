[2026 한국소비자만족지수 1위] 의·과학적 근거 중심의 디지털 교정 혁신, 연세꿈꾸는치과 강동둔촌점

연세꿈꾸는치과 강동둔촌점이 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 의료(치아교정) 부문을 수상했다.연세꿈꾸는치과 강동둔촌점의 핵심 경쟁력은 이지민 대표원장의 독보적인 학술 성과에 기반한다. 이 원장은 세계적 과학 학술지 ‘네이처(Nature)’의 자매지인 ‘Scientific Reports’에 3차원 AI 기반 교정 진단 연구 논문을 공동 제1저자로 게재하며 디지털 교정 분야의 연구 역량을 입증했다.특히 비발치 악궁 확장(MARPE) 치료 관련 연구로, 세계적으로 권위 있는 교정학 저널 ‘The Angle Orthodontist’에서 2025년 최우수 논문상인 ‘The Robert J. Isaacson Research Prize’를 수상했다. 이러한 전문성을 바탕으로, 이 원장을 중심으로 한 연세꿈꾸는치과그룹은 글로벌 투명교정 브랜드 ‘인비절라인(Invisalign)’의 ‘레드 다이아몬드(Red Diamond)’ 등급을 획득하며 풍부한 임상 경험과 누적 증례를 공식적으로 인정받았다.또한 보건복지부 인증 치과교정과 전문의와 통합치의학과 전문의 자격을 모두 갖춘 이 원장을 필두로 소아치과, 보철과 전문의가 협진해 영유아부터 성인까지 전 생애주기별 정밀 치료가 가능하다. 특히 진료실 전 직원을 국가고시 면허를 보유한 전문 치위생사로만 구성해 진료의 전문성과 사후 관리의 질을 대학병원 수준으로 유지하고 있다.아울러 3D 구강 스캐너, 3D 안면 스캐너 및 AI 교정 진단 프로그램을 적극 도입해 치료 과정을 과학적으로 예측함으로써 정밀도를 높이고, 환자에게는 시각화된 데이터를 제공해 치료에 대한 이해 및 만족도를 극대화하고 있다.연세꿈꾸는치과 강동둔촌점 이지민 대표원장은 “의료 서비스의 본질인 ‘학술적 근거’와 ‘환자 중심의 디지털 경험’이 높은 평가를 받아 이번 수상으로 이어지게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 환자들이 신뢰할 수 있는, 더 높은 수준의 의료 서비스를 제공하기 위해 최선의 노력을 다할 것”이라고 밝혔다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com