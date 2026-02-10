[2026 한국소비자만족지수 1위] 누에로 만든 혈당조절 건강기능식품, 진잠원

진잠원은 바이오 헬스케어 기업 주식회사 건지인과 (주)한미양행이 협력해 만든 건강기능식품 브랜드이다. 인체에 무해한 원료를 활용한 건강기능식품을 만들기 위해 끊임없는 노력을 기울인 결과, 지난 2025년 12월 국내산 100% 5령3일 누에를 활용한 ‘진잠원’을 출시했다.
사람에게 유익한 건강기능식품의 보급을 위해, 2017년 설립된 건지인은 바이오 신소재 개발 및 유관 기관과의 지속적인 R&D 투자를 통해 건강한 삶의 질 향상과 가치를 창출하는 바이오 헬스케어 전문기업이다.
진잠원은 식약처로부터 ‘혈당 조절에 도움을 줄 수 있음’의 기능성을 인정받은 개별인정형 원료(동결건조누에분말)를 사용한 건강기능식품으로 우리 몸에 좋은 누에를 간편하게 섭취할 수 있도록 만들었다. 예로부터 누에는 우리 몸에 좋은 보약으로 알려져 있으며, 특히 5령3일 누에에는 DNJ 함량이 높은 것이 특징이다.
진잠원의 원료인 국내산 5령3일 누에는 100년 전통 사단법인 대한잠사회로부터 100% 독점 공급받고 있으며, ‘동결건조공법’을 활용해 누에의 유효성분을 그대로 보존했다. 특히, 60년 전통의 한미양행에서 제품 제조를 맡고 있어, 안전과 품질을 보장한다.
건지인 관계자는 “평소 혈당 관리에 어려움을 겪고 있는 소비자들에게 더 좋은 품질의 제품을 제공하기 위해 끊임없이 노력한 결과, 한국소비자만족지수 1위를 수상할 수 있었다”며 “앞으로도 소비자의 건강에 도움되는 자연 유래 원료의 발굴과 독자적인 기술개발로 더 안전하고 몸에 좋은 제품을 만들기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.
이홍표 기자 hawlling@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지