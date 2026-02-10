[2026 한국소비자만족지수 1위] 산모·신생아 위한 프리미엄 케어, 하이맘스 산후도우미

하이맘스 산후도우미가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 케어서비스(산모 신생아 건강관리) 부문을 수상했다.하이맘스는 산모와 신생아의 안전과 회복을 최우선으로 하는 프리미엄 산후도우미 전문 브랜드로, 출산 후 가장 중요한 시기를 맞은 산모들에게 신뢰받는 동반자로 자리매김하고 있다.하이맘스의 가장 큰 강점은 ‘산모 중심의 맞춤형 케어 시스템’이다. 단순히 육아와 가사를 돕는 것을 넘어, 산모의 신체 회복 상태를 면밀히 관찰하고 영양 관리, 모유 수유 지원, 정서적 안정까지 토탈 케어를 제공한다. 또한 신생아의 건강 체크와 발달 단계별 맞춤 돌봄을 통해 초보 부모들이 안심하고 육아를 시작할 수 있도록 돕는다.특히 간호사이자 국제모유수유 전문가인 하이맘스 대표는 20년 이상 산모들을 상담하고 신생아를 직접 케어해 왔던 풍부한 현장 경험을 보유하고 있다. 아울러 하이맘스의 모든 산후관리사는 전문 교육 과정을 이수한 검증된 인력으로 구성돼 있어 위생 관리, 응급 상황 대처, 산모 심리 케어 등 실무에 필요한 지식도 갖추고 있다. 이외에도 최신 산후조리 트렌드와 의학 정보를 업데이트하기 위해 보수 교육도 정기적으로 실시하고 있다.하이맘스 이지연 대표는 “출산 후 산모의 몸과 마음이 회복되는 시간은 평생의 건강을 좌우하는 골든타임”이라며 “하이맘스는 산모와 신생아 모두가 건강하게 새로운 시작을 할 수 있도록 전문적이고 따뜻한 케어를 제공하는 것을 사명으로 삼고 있는 만큼, 앞으로도 더욱 세심하고 전문적인 서비스를 통해 대한민국 산후조리 문화를 선도하는 프리미엄 브랜드로 성장해 나가겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com