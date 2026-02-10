[2026 한국소비자만족지수 1위] 미국 프리미엄 생활가전 브랜드, 해밀턴비치

해밀턴비치가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 가전(스팀다리미) 부문을 수상했다.해밀턴비치 프로페셔널 스팀다리미는 강력한 고온 스팀 출력과 69개 스팀홀에서 분사되는 초미세 클라우드 스팀을 기반으로 셔츠, 슬랙스, 데님 등 다양한 소재의 깊은 주름까지 빠르게 펴주는 것이 특징이다. 고온 스팀이 섬유 속까지 고르게 침투해 다림질 시간을 단축시키는 동시에 완성도 높은 결과를 제공한다.아울러 고온 스팀 분사로 빨래의 쉰내를 유발하는 모락셀라균과 대표적인 유해박테리아인 황색포도상구균, 살모넬라균, 녹농균을 99.99% 살균한다고 국가공인 KATRI 시험연구원을 통해 인증받았다.또한 빠른 예열 시스템을 적용해 대기 시간을 최소화했으며, 추가 예열 없이 연속 사용이 가능해 바쁜 출근 준비나 일상적인 의류 관리에 최적화된 사용 경험을 제공한다.해밀턴비치 프로페셔널 스팀다리미의 또 다른 강점은 안정적인 열 제어와 안전 설계다. 균일한 열 분포를 유지해 옷감 손상을 줄이고, 자동 전원 차단 등 안전 기능을 강화해 가정은 물론 전문적인 관리 환경에서도 신뢰할 수 있는 사용성을 확보했다.해밀턴비치 프로페셔널 관계자는 “이번 수상은 제품의 스펙을 넘어 실제 사용 경험에서 소비자 신뢰를 얻었다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 전문적인 성능과 일상의 편의성을 모두 만족시키는 프리미엄 가전으로 시장을 선도해 나가겠다”고 전했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com