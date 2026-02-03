"비만 치료제 복용에도 운동 반드시 병행해야"
지난해 체력단력업 업장 553곳 폐업, 역대 두 번째로 높은 수치
최근 헬스장 폐업율이 증가하고 있다. 행정안전부에 따르면 지난해 폐업한 체력단련업 업장은 553곳이다. 2024년 역대 최다 567곳에 이어 두 번째로 높은 수치다. 코로나19 영향으로 영업 제한이 많았던 2020년(431곳), 2021년(403곳)보다 폐업 수가 늘었다.
건강보험심사평가원에 따르면 위고비·마운자로 등 GLP-1 계열 비만약 처방 건수는 지난해 11월 16만8677건으로 집계됐다. 마운자로는 지난해 8월 출시됐다. 당시 처방 건수 6만6793건에 비해 152.5% 증가한(10만1884건↑) 수치다. 다이어트를 위해 헬스장 대신 병원을 찾는 사람이 늘었다는 해석이다.
비만 치료제를 이용하더라도 운동을 병행해야 한다는 전문가 의견이 따른다. 체중이 줄면 식사량 감소와 함께 근손실도 오기 때문이다.
GLP-1(Glucagon-Like Peptide-1, 글루카곤 유사 펩타이드-1)은 식사 후 장에서 분비되는 인크레틴 호르몬의 일종이다. 혈당을 조절하고 식욕을 억제한다. 당초 혈당 조절을 위해 개발됐지만 최근 당뇨병 및 비만 치료제로 주목받고 있다.
'새해 다짐’ 목록에 운동이 자주 언급돼 연초에 헬스장 등록 건수가 증가한다. 올해는 이 마저도 효과를 못 내고 있는 것으로 나타났다.
박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com
