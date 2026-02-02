=유병연(향년 98세)씨 별세, 정기채·정흥채·정영채(메리츠증권 고문, 前 NH투자증권 사장)씨 모친상, 김말태·김미화·배금현씨 시모상, 정현이·정진영·정현숙·정진호·정진주·정진경·정진웅씨 조모상, 김수봉씨 외조모상 = 2월 2일, 대구보훈병원장례식장 101호, 4일 오전 8시, 장지 경주시화-영천 북안(선영)

정채희 기자 poof34@hankyung.com