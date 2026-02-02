홈 한경BUSINESS [부고] 정영채(메리츠증권 고문, 前 NH투자증권 사장)씨 모친상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202602028581b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.02.02 15:29 수정2026.02.02 15:29 정채희 기자 =유병연(향년 98세)씨 별세, 정기채·정흥채·정영채(메리츠증권 고문, 前 NH투자증권 사장)씨 모친상, 김말태·김미화·배금현씨 시모상, 정현이·정진영·정현숙·정진호·정진주·정진경·정진웅씨 조모상, 김수봉씨 외조모상 = 2월 2일, 대구보훈병원장례식장 101호, 4일 오전 8시, 장지 경주시화-영천 북안(선영)정채희 기자 poof34@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 이언주 테러 협박 '좌표찍기' 법적조치 등 강력대응 경고 “차은우 판박이?” 김선호 ‘가족 법인’ 의혹 제기 HD현대, 'LNG 2026'서 차세대 가스선 기술력 공개 “긴급 종목 추천 뜨는데?” AI로 주가 조작 차단 "내부 기술력 대단"…'캐나다 잠수함 사업' 책임자 한화오션 장영실함 보고 '엄지 척'