1일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행은 올해부터 순차적으로 주 4.9일제를 시행한다. 신한·하나·NH농협은 2025년 임금·단체협약(임단협)에 금요일 1시간 단축근무를 명시했다. 국민은행도 잠정 합의문에 해당 내용을 포함했다. 우리은행도 도입 예정이라고 밝혔다.
주 4.9일제는 전국금융산업노동조합(금융노조)과 사측 금융산업사용자협회의 타협의 결과다. 지난해 10월 금융노조와 사측의 산별 교섭에서 합의했다. 산별교섭은 금융노조와 사용자단체가 서로 의논하고 절충해 단체협약을 체결하는 것을 말한다.
금융노조는 지난해 9월 주 4.5일제 전면 도입을 요구했다. 이재명 정부가 ‘주 4.5일제’ 를 국정과제로 제출한 가운데 나온 요구다. 다만 참여율이 10%에 못 미쳤다. 이후 산별교섭을 거쳐 근무 시간을 주당 1시간 줄이는 방안에 합의했다. 각 은행은 금융노조의 교섭 결과를 따른다는 입장이다.
금융권은 근무 시간 단축을 주도해왔다. 금융권은 2002년에 주 5일제를 선제적으로 도입했다. 이후 2003년 근로기준법이 개정됐다. 2004년에는 1000인 이상 사업장을 시작으로 주 5일제가 단계적으로 법제화됐다.
근무 시간을 단축하더라도 오후 4시까지 운영되는 서비스에 미치는 영향이 크지 않다. 제도 도입이 다른 업종에 비해 수월하다.
주 4.9일제의 구체적인 시행 방식은 아직 조율 중이다. 금요일 퇴근 시간이 오후 5시로 한 시간 당겨지는 방식이 될 가능성이 높다.
은행 관계자 중 일부는 실질적 근로 시간에는 큰 변화가 없을 것이라는 의견이다. 시중은행 관계자는 “1시간 단축근무라도 일찍 집에 가는 게 아니라 교육으로 대체할 수도 있고 은행별로 운영방식이 다를 것”이라며 “무늬만 주 4.9일제가 될 가능성도 있다고 본다”고 밝혔다.
배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지