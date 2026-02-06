사진=연합뉴스

주요 시중은행들이 올해부터 금요일에 1시간씩 일찍 퇴근한다.1일 금융권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행은 올해부터 순차적으로 주 4.9일제를 시행한다. 신한·하나·NH농협은 2025년 임금·단체협약(임단협)에 금요일 1시간 단축근무를 명시했다. 국민은행도 잠정 합의문에 해당 내용을 포함했다. 우리은행도 도입 예정이라고 밝혔다.주 4.9일제는 전국금융산업노동조합(금융노조)과 사측 금융산업사용자협회의 타협의 결과다. 지난해 10월 금융노조와 사측의 산별 교섭에서 합의했다. 산별교섭은 금융노조와 사용자단체가 서로 의논하고 절충해 단체협약을 체결하는 것을 말한다.금융노조는 지난해 9월 주 4.5일제 전면 도입을 요구했다. 이재명 정부가 ‘주 4.5일제’ 를 국정과제로 제출한 가운데 나온 요구다. 다만 참여율이 10%에 못 미쳤다. 이후 산별교섭을 거쳐 근무 시간을 주당 1시간 줄이는 방안에 합의했다. 각 은행은 금융노조의 교섭 결과를 따른다는 입장이다.금융권은 근무 시간 단축을 주도해왔다. 금융권은 2002년에 주 5일제를 선제적으로 도입했다. 이후 2003년 근로기준법이 개정됐다. 2004년에는 1000인 이상 사업장을 시작으로 주 5일제가 단계적으로 법제화됐다.근무 시간을 단축하더라도 오후 4시까지 운영되는 서비스에 미치는 영향이 크지 않다. 제도 도입이 다른 업종에 비해 수월하다.주 4.9일제의 구체적인 시행 방식은 아직 조율 중이다. 금요일 퇴근 시간이 오후 5시로 한 시간 당겨지는 방식이 될 가능성이 높다.은행 관계자 중 일부는 실질적 근로 시간에는 큰 변화가 없을 것이라는 의견이다. 시중은행 관계자는 “1시간 단축근무라도 일찍 집에 가는 게 아니라 교육으로 대체할 수도 있고 은행별로 운영방식이 다를 것”이라며 “무늬만 주 4.9일제가 될 가능성도 있다고 본다”고 밝혔다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com