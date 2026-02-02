유병연(향년 98세)씨 별세, 닥터나우 정진웅 대표 조모상
빈소: 대구보훈병원장례식장 101호
입실: 2026년 2월 2일(월요일) 08시 00분
발인: 2026년 2월 4일(수요일) 08시 00분

