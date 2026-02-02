홈 한경BUSINESS [부고] 정진웅 닥터나우 대표이사 조모상 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202602028917b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.02.02 16:45 수정2026.02.02 16:45 강홍민 기자 유병연(향년 98세)씨 별세, 닥터나우 정진웅 대표 조모상 빈소: 대구보훈병원장례식장 101호 입실: 2026년 2월 2일(월요일) 08시 00분 발인: 2026년 2월 4일(수요일) 08시 00분 강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 시장 덮친 ‘워시 쇼크’ 우려…환율 급등 한미약품 ‘3중 작용’ 비만치료제, 2상 환자투약 시작 전력 슈퍼사이클 제대로 올라탔다…(주)LS, 작년 매출 31.8조 '역대 최대' KT 위약금 면제 후폭풍 SKT는 ‘최대 수혜자’ 코스피, ‘마진콜 쇼크’에 5000선 붕괴…개인 4.5조원 방어에도 역부족