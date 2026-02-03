스카이브, 세브란스·흥케이·연세사랑병원과 '무릎 연골 3D 재구성 인공지능' 성과 학술지 게재

디지털 헬스케어 기업 스카이브는 자사의 딥러닝 기반 3D 의료영상 변환 및 분할 시뮬레이션 솔루션인 'ZIFT(지프트)'를 활용한 다기관 공동연구를 통해, 무릎 골관절염 환자의 MRI 데이터에서 대퇴·경골 연골을 자동 분할하고 3차원(3D)으로 재구성하는 기술 성과가 국제학술지에 게재될 예정이라고 밝혔다.본 연구는 용인세브란스병원 박준영 교수(제1저자)가 주도하고 신촌세브란스병원 박관규·권혁민 교수, 강남세브란스병원 조병우 교수를 비롯해 흥케이병원 김종근 원장, 연세사랑병원 의료진이 함께 참여해 실제 임상 데이터의 완성도를 높였으며, 연구 결과는 국제 유명 학술지인 'JMIR Medical Informatics'에 게재를 앞두고 있다.특히 연구에 사용된 핵심 AI 기술인 ZIFT는 골 구조는 정밀하게 구현하지만 연골을 직접 시각화하기 어려웠던 기존 CT 기반 수술 계획 시스템의 한계를 극복했다. ZIFT는 MRI의 장점을 AI 기술로 극대화해 2D 영상을 정밀한 3D 모델로 변환하고, 연골을 포함한 수술 전 시뮬레이션 정보를 제공함으로써 보다 완벽한 환자 맞춤형 수술 계획 수립을 가능하게 한다.이번 성과는 특정 병원의 데이터에 국한되지 않고, 서로 다른 MRI 장비와 촬영 프로토콜을 가진 여러 의료기관의 데이터를 활용한 '외부 검증(External Validation)'을 거쳤다. 이를 통해 실제 임상 환경 어디에서나 안정적으로 작동하는 ZIFT의 '다기관 일반화 성능'을 입증했다는 점에서 학술적 가치가 높다는 평가다.스카이브 관계자는 "ZIFT는 식약처 허가를 획득한 데 이어, 보건복지부로부터 고시된 평가유예 신의료기술인 '인공무릎관절전치환술을 위한 MRI 영상 기반의 환자 맞춤형 수술 가이드 제작'에 핵심 솔루션으로 사용될 수 있다"고 밝혔다.이어 "ZIFT를 통해 MRI 영상에서 환자의 뼈와 연골 정보를 정밀하게 3D 모델링으로 변환하고, 이를 바탕으로 환자 개개인에게 최적화된 수술 시뮬레이션 및 가이드(PSI) 제작을 수행한다"며, "이번 학술적 성과를 통해 입증된 ZIFT의 기술력을 바탕으로 로봇 수술 및 정밀 의료 시장에서 기술적 우위를 점할 것"이라고 강조했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com