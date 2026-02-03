사진=연합뉴스

트럼프가 인도에 부과하던 관세가 대폭 인하될 예정이다. 25% 관세를 18%로 낮추고, 제재성 관세도 철회할 예정이다. 인도가 러시아산 원유 구매를 중단하기로 했기 때문이다.2일(현지시간) 트럼프 대통령은 소셜미디어 트루스소셜에 나렌드라 모디 인도 총리와 통화한 사실을 밝혔다. 미국과 인도 간의 무역, 러시아와 우크라이나 전쟁 종식 등 다양한 논의를 했다고 말했다.트럼프 대통령은 SNS에 “모디 총리는 러시아산 원유 구매를 중단하고 미국과, 잠재적으로는 베네수엘라로부터 훨씬 더 많이 (원유를) 구매하기로 동의했다”며 “이는 매주 수천 명의 목숨을 앗아가고 있는 우크라이나 전쟁 종식에 도움이 될 것”이라고 밝혔다.덧붙여 “모디 총리에 대한 우정과 존중을 바탕으로, 그의 요청에 따라, 즉시 발효되는 미국-인도 간 무역 합의에 동의했다”며 “미국은 (인도에 대한) 상호 관세를 25%에서 18%로 인하할 것”이라고 밝혔다.이번 관세 인하에는 인도의 러시아산 원유 구매 중단이 크게 작용했다. 트럼프 대통령은 인도와 유럽 등 러시아산 원유를 구매하는 국가에 구매 중단을 촉구해왔다. 러시아산 원유 구입이 러시아의 우크라이나 전쟁 자금줄 역할을 한다고 주장했기 때문이다. 미국은 그동안 인도에 50%의 초고율 관세를 부과해왔다. 국가 상호관세 25%와 러시아산 석유 구매에 따른 제재성 관세 25%가 적용된 것이다.미국은 모디 총리와의 통화 이후, 상호 관세를 18%로 낮추고, 제재성 관세 25%도 철회할 예정이라고 밝혔다.인도는 미국의 대중국 견제를 목적으로 출범된 쿼드(Quad) 회원국이다. 쿼드는 미국, 일본, 호주, 인도가 참여하는 미국 주도의 인도·태평양 안보 협의체다. 초고율 관세로 대중국 견제에 필요한 핵심 협력 파트너인 인도와의 관계가 취약해졌다는 시각도 있었다.모디 총리도 SNS에 “인도산 제품에 대한 관세가 18%로 인하돼 기쁘다”며 “14억 인도 국민을 대표해 이 훌륭한 발표를 해준 트럼프 대통령에게 감사드린다”며 “트럼프 대통령의 리더십은 세계 평화, 안정, 번영에 필수적이며, 인도는 그의 평화 노력을 전적으로 지지한다. 양국 관계를 전례 없는 수준으로 끌어올리기 위해 트럼프 대통령과 긴밀히 협력하길 기대한다”고 말했다.배현의 인턴기자 baehyeonui@hankyung.com