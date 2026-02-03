홈 한경BUSINESS [부고] 정창선(중흥그룹 회장) 씨 별세 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202602030077b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.02.03 09:24 수정2026.02.03 09:24 민보름 기자 ▲정창선(중흥그룹 회장)씨 별세, 안양임씨 남편상, 정원주 (중흥그룹 부회장·대우건설 회장)·원철(시티건설 회장)·향미씨 부친상, 이화진·윤지연씨 시부상, 김보현(대우건설 사장)씨 빙부상=2일 오후 11시46분, VIP장례타운 VVIP 301호, 발인 5일 오전 7시. 장지 화순 개천사 © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 “李 대통령기록물법 위반?” 안철수 SNS정치 지적 “탈팡에 이커머스 시장 판도 바뀌나” 네이버 급부상 '과로·무급노동 의혹' 젠틀몬스터, 인사제도 개편한다 코스피, ‘공포’ 이겨낸 급반등… 외인·기관 사자에 5190선 탈환 '미국行' 조현 "관세 문제 미측에 잘 설명하고 양해 구할 것"