퍼팅 스트로크 안정성에 주목한 Caliber Golf, 하키 샤프트 퍼터 그립 국내 출시

미국 프리미엄 골프 장비 브랜드 Caliber Golf의 대표 제품인 ‘하키 샤프트 퍼터 그립(Hockey Shaft Putter Grip)’이 한국 시장에 공식 출시됐다. 이번 제품은 글로벌 골프 브랜드 전문 유통사 2K 인터내셔널을 통해 국내 골퍼들에게 선보인다.하키 샤프트 퍼터 그립은 기존 퍼터의 기본 구조를 유지하면서도, 하키 스틱의 형태와 움직임에서 착안한 독특한 설계가 특징이다. 퍼팅 스트로크 시 손목과 팔의 불필요한 개입을 줄이고, 퍼터 헤드가 보다 안정적인 궤도로 움직이도록 설계돼 특히 숏 퍼터 구간에서의 일관성과 안정성 향상에 초점을 맞췄다.풀 카본 파이버 소재를 적용한 일체형 구조는 샤프트와 그립의 결합력을 극대화해 스트로크 과정에서 발생할 수 있는 미세한 흔들림을 최소화한다. 이를 통해 퍼터 컨트롤과 거리감 유지에 도움을 주며, 보다 안정적인 스트로크를 유도해 퍼팅 정확도 향상에 기여한다는 설명이다.캘리버 골프는 2018년부터 하키 샤프트 퍼터 그립 개발에 착수해 다수의 테스트와 검증 과정을 거쳤다. 그 결과 2021년 공식 골프 규칙을 충족하는 합법적인 퍼터 시스템으로 인정받았으며, 2023년 PGA 쇼를 통해 공개되며 투어 관계자와 골퍼들 사이에서 주목을 받았다.이번에 국내에 출시된 하키 샤프트 퍼터 그립은 기존 퍼터 헤드와 호환이 가능해, 퍼터 전체를 교체하지 않고도 샤프트와 그립 교체만으로 퍼팅 퍼포먼스의 변화를 경험할 수 있다는 점에서 실용성이 높다. 투어 선수는 물론 퍼팅 안정성을 고민하는 일반 아마추어 골퍼들도 부담 없이 선택할 수 있는 제품으로 평가된다.2K 인터내셔널 관계자는 “하키 샤프트 퍼터 그립은 단순한 퍼터 액세서리가 아니라, 퍼팅 스트로크 자체를 안정화하는 구조적 솔루션”이라며 “미국 시장에서 이미 기술력을 검증받은 캘리버 골프의 제품을 한국 골퍼들에게 소개하게 돼 뜻깊다”고 전했다.한편, 캘리버 골프 하키 샤프트 퍼터 그립의 국내 유통 및 제품 관련 정보는 2K 인터내셔널을 통해 확인할 수 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com